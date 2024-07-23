https://ria.ru/20240723/moldavija-1961378120.html

В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - РИА Новости, 23.07.2024

В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:34

2024-07-23T09:34

2024-07-23T10:40

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году. Ранее власти Молдавии заявили, что намерены реализовать план по вступлению в Евросоюз до 2030 года. "Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года. Европейские институты открыты для того, чтобы 2030 год стал оптимистичным сроком для нашего вступления в Европейский союз. В то же время государства ЕС полностью открыты нам", — сказала Герасимова журналистам. Она признала, что это довольно оптимистичный план, однако республика должна использовать расположение европейцев. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html

https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html

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