Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 23.07.2024 (обновлено: 10:40 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/moldavija-1961378120.html
В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года - РИА Новости, 23.07.2024
В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:34
2024-07-23T10:40
в мире
молдавия
украина
киев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году. Ранее власти Молдавии заявили, что намерены реализовать план по вступлению в Евросоюз до 2030 года. "Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года. Европейские институты открыты для того, чтобы 2030 год стал оптимистичным сроком для нашего вступления в Европейский союз. В то же время государства ЕС полностью открыты нам", — сказала Герасимова журналистам. Она признала, что это довольно оптимистичный план, однако республика должна использовать расположение европейцев. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240209/moldaviya-1926439045.html
https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1d2911c7b60f79b730f2918af881625d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
В Молдавии надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

Власти: Молдавия должна использовать расположение европейцев для вступления в ЕС

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что республика должна завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, если она планирует стать его частью уже в 2030 году.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены реализовать план по вступлению в Евросоюз до 2030 года.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Молдавия начала первый технический этап присоединения к Евросоюзу
9 февраля, 15:17
"Если мы предлагаем вступить в ЕС к 2030 году, мы должны завершить переговоры к концу 2027 — началу 2028 года. Европейские институты открыты для того, чтобы 2030 год стал оптимистичным сроком для нашего вступления в Европейский союз. В то же время государства ЕС полностью открыты нам", — сказала Герасимова журналистам.
Она признала, что это довольно оптимистичный план, однако республика должна использовать расположение европейцев.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС
10 июля, 18:07
 
В миреМолдавияУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала