ВС России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Ивано-Дарьевка расположена на берегу реки Старая Плотва в восьми километрах к юго-востоку от Северска — важного логистического узла ВСУ на севере ДНР. Благодаря освобождению села формируется плацдарм для наступления непосредственно на Северск с юго-восточного направления. Взятие этого города позволит практически полностью очистить от присутствия противника административную границу между ДНР и ЛНР.