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ВС России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР - РИА Новости, 23.07.2024
ВС России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Вооруженные силы освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:05
2024-07-23T13:05
2024-07-23T14:25
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — указали в ведомстве.Также бойцы "Юга" поразили живую силу и технику 11 украинских бригад в районах Калинина, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.ВСУ потеряли:Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", четыре 152-миллиметровых орудия Д-20, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы М119 производства США.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Минобороны: группировка "Юг" освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны России.
«
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — указали в ведомстве.
Ивано-Дарьевка расположена на берегу реки Старая Плотва в восьми километрах к юго-востоку от Северска — важного логистического узла ВСУ на севере ДНР. Благодаря освобождению села формируется плацдарм для наступления непосредственно на Северск с юго-восточного направления. Взятие этого города позволит практически полностью очистить от присутствия противника административную границу между ДНР и ЛНР.
Также бойцы "Юга" поразили живую силу и технику 11 украинских бригад в районах Калинина, Верхнекаменского, Антоновки, Красногоровки, Константиновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР.
- до 750 военнослужащих;
- боевую бронированную машину "Казак";
- шесть автомобилей;
- две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н";
- две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50;
- шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", четыре 152-миллиметровых орудия Д-20, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, две 105-миллиметровые гаубицы М119 производства США.