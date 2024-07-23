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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 23.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
ВСУ за сутки потеряли до 750 военнослужащих и боевую машину РСЗО "Град" в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:14
2024-07-23T13:14
2024-07-23T13:17
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 750 военнослужащих и боевую машину РСЗО "Град" в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным ведомства, силы "Юга" нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 30-й, 53-й, 93-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 750 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак" и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре 152-мм орудия Д-20, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США", - говорится в сообщении министерства.Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240723/minobrony-1961438151.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 750 военных в зоне ответственности "Юга"