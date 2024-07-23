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В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке - РИА Новости, 23.07.2024
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22:49 23.07.2024 (обновлено: 23:03 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/metro--1961589781.html
В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке
В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке - РИА Новости, 23.07.2024
В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы соответствует графику, задержки были вызваны проверкой состава, который убрали с линии, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:49
2024-07-23T23:03
московский метрополитен
москва
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы соответствует графику, задержки были вызваны проверкой состава, который убрали с линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ряд Telegram-каналов сообщал ранее о сбое в движении поездов на Замоскворецкой линии метро."Движение поездов на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Соколе" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240612/metro-1952386872.html
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московский метрополитен, москва, общество
Московский метрополитен, Москва, Общество
В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке

Задержки на Замоскворецкой линии метро в Москве были вызваны проверкой состава

© Фото : Philipp LatinakСтанция метро "Сокол"
Станция метро Сокол - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Philipp Latinak
Станция метро "Сокол". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы соответствует графику, задержки были вызваны проверкой состава, который убрали с линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ряд Telegram-каналов сообщал ранее о сбое в движении поездов на Замоскворецкой линии метро.
«
"Движение поездов на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Соколе" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.
После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, добавили в ведомстве.
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