https://ria.ru/20240723/metro--1961589781.html

В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке

В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке - РИА Новости, 23.07.2024

В московском метро объяснили сбой на зеленой ветке

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы соответствует графику, задержки были вызваны проверкой состава, который убрали с линии, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:49

2024-07-23T22:49

2024-07-23T23:03

московский метрополитен

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы соответствует графику, задержки были вызваны проверкой состава, который убрали с линии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.Ряд Telegram-каналов сообщал ранее о сбое в движении поездов на Замоскворецкой линии метро."Движение поездов на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на "Соколе" высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала", - сообщили в пресс-службе.После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240612/metro-1952386872.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московский метрополитен, москва, общество