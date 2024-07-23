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Признанный виновным в коррупции сенатор Менендес подал в отставку
Признанный виновным в коррупции сенатор Менендес подал в отставку - РИА Новости, 23.07.2024
Признанный виновным в коррупции сенатор Менендес подал в отставку
Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, подал заявление об отставке,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:44
2024-07-23T22:44
2024-07-23T22:44
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, подал заявление об отставке, говорится в заявлении Демпартии в сенате. "Председатель изложил сенату сообщение относительно отставки сенатора Менендеса", - говорится на официальной странице демократического собрания в верхней палате американского конгресса в соцсети Х. Решение об отставке завершает почти 30-летнюю карьеру Менендеса в конгрессе, где он на протяжении многих лет занимал высокие посты. В середине июля суд присяжных признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента, сообщал телеканал CNN. Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на данное решение. Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но продолжал работу в верхней палате конгресса. Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.
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в мире, сша, египет, катар, роберт менендес
В мире, США, Египет, Катар, Роберт Менендес
Признанный виновным в коррупции сенатор Менендес подал в отставку
Заявление: сенатор Менендес, признанный виновным в коррупции, подал в отставку
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Американский сенатор Роберт Менендес, признанный судом в США виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, подал заявление об отставке, говорится в заявлении Демпартии в сенате.
«
"Председатель изложил сенату сообщение относительно отставки сенатора Менендеса", - говорится на официальной странице демократического собрания в верхней палате американского конгресса в соцсети Х.
Решение об отставке завершает почти 30-летнюю карьеру Менендеса в конгрессе, где он на протяжении многих лет занимал высокие посты.
В середине июля суд присяжных признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая коррупцию, взятки и лоббирование интересов Египта
и Катара
в качестве иностранного агента, сообщал телеканал CNN. Сенатор свою вину по всем пунктам отрицает, ему грозит до 20 лет в тюрьме, однако он может подать апелляцию на данное решение.
Менендес, известный своей антироссийской позицией, также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи. На период разбирательства он был отстранен от должности председателя международного комитета сената, но продолжал работу в верхней палате конгресса.
Ранее во время обысков у него нашли три килограмма золота и наличность на полмиллиона долларов.