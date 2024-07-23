https://ria.ru/20240723/mavrodi-1961358110.html
Подсчитаны долги Мавроди
Подсчитаны долги Мавроди - РИА Новости, 23.07.2024
Подсчитаны долги Мавроди
Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:15
2024-07-23T04:15
2024-07-23T04:43
сергей мавроди
ммм-2011
ммм
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды. Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html
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сергей мавроди, ммм-2011, ммм, москва, россия
Сергей Мавроди, МММ-2011, МММ, Москва, Россия
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России
и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды.
Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011
", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.