https://ria.ru/20240723/mavrodi-1961358110.html

Подсчитаны долги Мавроди

Подсчитаны долги Мавроди - РИА Новости, 23.07.2024

Подсчитаны долги Мавроди

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:15

2024-07-23T04:15

2024-07-23T04:43

сергей мавроди

ммм-2011

ммм

москва

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды. Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html

https://ria.ru/20240111/sud-1920808444.html

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сергей мавроди, ммм-2011, ммм, москва, россия