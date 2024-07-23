Рейтинг@Mail.ru
Подсчитаны долги Мавроди - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:15 23.07.2024 (обновлено: 04:43 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mavrodi-1961358110.html
Подсчитаны долги Мавроди
Подсчитаны долги Мавроди - РИА Новости, 23.07.2024
Подсчитаны долги Мавроди
Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:15
2024-07-23T04:43
сергей мавроди
ммм-2011
ммм
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151726/50/1517265052_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_39170eb7ce8b8a3a695f6ef4036bee8a.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды. Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов. В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20240723/finansovye_piramidy-1961354269.html
https://ria.ru/20240111/sud-1920808444.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151726/50/1517265052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33434175d5eb1550da1bc1ca3e3597d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей мавроди, ммм-2011, ммм, москва, россия
Сергей Мавроди, МММ-2011, МММ, Москва, Россия
Подсчитаны долги Мавроди

Мавроди оставил после своей смерти долги на более чем 1,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, умерший в Москве в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 миллиарда рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" - крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур "МММ" - начался крах финансовой пирамиды.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Эксперт назвала главные признаки финансовых пирамид
02:28
Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч - долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов - взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды "МММ". Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду "МММ-2011", которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл "МММ-2012". В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
11 января, 19:59
 
Сергей МавродиМММ-2011ММММоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала