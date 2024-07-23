https://ria.ru/20240723/mattel-1961385629.html

Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями

Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями - РИА Новости, 23.07.2024

Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями

Американская компания Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби и темнокожая Барби с синдромом Дауна,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:29

2024-07-23T10:29

2024-07-23T11:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская компания Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби и темнокожая Барби с синдромом Дауна, заявила руководитель отдела по производству кукол Mattel Криста Бергер телеканалу Fox News Business. "Мы с гордостью представляем новую слепую куклу Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна... подтверждая нашу приверженность созданию продуктов, которые олицетворяют глобальную сплочённость и инклюзивность в сфере кукол", - приводит слова Бергер телеканал Fox News Business. Как следует из заявления компании, поступившего в распоряжение телеканала, новые куклы Барби были созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна. Согласно заявлению, слепая Барби оснащена специальной тростью, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Темнокожая кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков, символизирующих людей с этим синдромом, у которых проблемы со зрением.

https://ria.ru/20240312/monolit-1932524517.html

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