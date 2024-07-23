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Трамп доказал, что способен вести дела с Россией и Китаем, заявил Маск - РИА Новости, 23.07.2024
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19:36 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/mask-1961561196.html
Трамп доказал, что способен вести дела с Россией и Китаем, заявил Маск
Трамп доказал, что способен вести дела с Россией и Китаем, заявил Маск - РИА Новости, 23.07.2024
Трамп доказал, что способен вести дела с Россией и Китаем, заявил Маск
Экс-президент США Дональд Трамп своим поведением после покушения на него доказал, что способен вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, в отличие от... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T19:36
2024-07-23T19:36
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
джо байден
илон маск
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп своим поведением после покушения на него доказал, что способен вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, в отличие от действующего президента США Джо Байдена, который не может подняться по ступеням, заявил американский предприниматель Илон Маск. "Если вы хотите лидера, который будет иметь дело с некоторыми очень и очень "крепкими орешками" (РФ, КНДР, КНР - ред.)… Они подумают дважды, прежде чем злить Трампа. А бедный-бедный Байден не может подняться по ступеням", - сказал он в интервью порталу Daily Wire. Маск полагает, что образом Байдена невозможно кого-то припугнуть. Трамп же своим поведением после попытки покушения доказал, что у него есть смелость, а "Америке нужен сильный лидер". Бизнесмен также подчеркнул, что Трамп в течение своего срока проделал хорошую работу в отношении того, чтобы не начинать новых конфликтов в мире. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/tramp-1961402362.html
https://ria.ru/20240722/nato-1961125869.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Трамп доказал, что способен вести дела с Россией и Китаем, заявил Маск

Маск: Трамп доказал, что способен вести дела с РФ и КНР, в отличие от Байдена

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп своим поведением после покушения на него доказал, что способен вести дела с Россией, Китаем и Северной Кореей, в отличие от действующего президента США Джо Байдена, который не может подняться по ступеням, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«
"Если вы хотите лидера, который будет иметь дело с некоторыми очень и очень "крепкими орешками" (РФ, КНДР, КНР - ред.)… Они подумают дважды, прежде чем злить Трампа. А бедный-бедный Байден не может подняться по ступеням", - сказал он в интервью порталу Daily Wire.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Мичигане - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Трамп заявил, что против Байдена совершен переворот
Вчера, 11:04
Маск полагает, что образом Байдена невозможно кого-то припугнуть. Трамп же своим поведением после попытки покушения доказал, что у него есть смелость, а "Америке нужен сильный лидер". Бизнесмен также подчеркнул, что Трамп в течение своего срока проделал хорошую работу в отношении того, чтобы не начинать новых конфликтов в мире.
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампДжо БайденИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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