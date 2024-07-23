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Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном - РИА Новости, 23.07.2024
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15:38 23.07.2024 (обновлено: 21:09 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mask-1961497340.html
Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном
Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном - РИА Новости, 23.07.2024
Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном
Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Daily Wire заявил, что его обманом заставили подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:38
2024-07-23T21:09
в мире
калифорния
техас
илон маск
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Daily Wire заявил, что его обманом заставили подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен "потерял" его. &quot;Меня обманом заставили подписать документы для одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это произошло до того, как я разобрался, что происходит. В то время был коронавирус и много замешательства&quot;, — сказал он.По словам Маска, врачи прописали блокаторы его сыну, объясняя это риском самоубийства. В свою очередь, журналист издания отметил, что причина кроется в депрессии и неврозах, а не в расстройстве гендерной идентичности, с чем бизнесмен согласился. "Никто не объяснил мне, что блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации", — добавил Маск. По словам бизнесмена, он "потерял" сына из-за этих препаратов. "Мой сын Ксавье мертв, его убил вирус woke-мышления (при котором особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности. — Прим. ред.)", — сказал он. Сын Маска Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон. На минувшей неделе Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования блокаторов полового созревания детьми. Он отметил, что почти каждый ребенок в период полового созревания переживает тот или иной кризис идентичности и неправильно делать их навсегда бесплодными с помощью таких препаратов. Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html
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в мире, калифорния, техас, илон маск, джоан роулинг (джоан мюррэй), гэвин ньюсом, spacex
В мире, Калифорния, Техас, Илон Маск, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Гэвин Ньюсом, SpaceX
Маск заявил, что его обманули при подписании согласия на смену пола сыном

Маск заявил, что потерял сына, согласившись на блокаторы полового созревания

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в интервью изданию Daily Wire заявил, что его обманом заставили подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен "потерял" его.
«

"Меня обманом заставили подписать документы для одного из моих старших сыновей, Ксавье. Это произошло до того, как я разобрался, что происходит. В то время был коронавирус и много замешательства", — сказал он.

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По словам Маска, врачи прописали блокаторы его сыну, объясняя это риском самоубийства. В свою очередь, журналист издания отметил, что причина кроется в депрессии и неврозах, а не в расстройстве гендерной идентичности, с чем бизнесмен согласился.
"Никто не объяснил мне, что блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации", — добавил Маск.
По словам бизнесмена, он "потерял" сына из-за этих препаратов.
"Мой сын Ксавье мертв, его убил вирус woke-мышления (при котором особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности. — Прим. ред.)", — сказал он.
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Сын Маска Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон.
На минувшей неделе Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, выступив против использования блокаторов полового созревания детьми. Он отметил, что почти каждый ребенок в период полового созревания переживает тот или иной кризис идентичности и неправильно делать их навсегда бесплодными с помощью таких препаратов.
Ранее Маск объявил о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей.
Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.
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В миреКалифорнияТехасИлон МаскДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гэвин НьюсомSpaceX
 
 
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