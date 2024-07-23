https://ria.ru/20240723/mask-1961441290.html

Маск задался вопросом о Байдене

Маск задался вопросом о Байдене - РИА Новости, 23.07.2024

Маск задался вопросом о Байдене

Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:18

2024-07-23T13:18

2024-07-23T13:18

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джо байден

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо Байден после сообщений о заболевании COVID и изоляции, опубликовав пост об этом на своей странице в соцсети Х. "Серьезно, где он?" - спросил он. Таким образом Макс прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что Байдену следует отдать должное "за самый эпичный уход по-английски в истории". Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.

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в мире, сша, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024