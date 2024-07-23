Маск задался вопросом о Байдене
Маск задался вопросом о том, куда пропал Джо Байден
© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо Байден после сообщений о заболевании COVID и изоляции, опубликовав пост об этом на своей странице в соцсети Х.
"Серьезно, где он?" - спросил он.
Таким образом Макс прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что Байдену следует отдать должное "за самый эпичный уход по-английски в истории".
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.