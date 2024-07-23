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Маск задался вопросом о Байдене - РИА Новости, 23.07.2024
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13:18 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/mask-1961441290.html
Маск задался вопросом о Байдене
Маск задался вопросом о Байдене - РИА Новости, 23.07.2024
Маск задался вопросом о Байдене
Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:18
2024-07-23T13:18
в мире
сша
джо байден
илон маск
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо Байден после сообщений о заболевании COVID и изоляции, опубликовав пост об этом на своей странице в соцсети Х. "Серьезно, где он?" - спросил он. Таким образом Макс прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что Байдену следует отдать должное "за самый эпичный уход по-английски в истории". Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
https://ria.ru/20240722/mask-1961328460.html
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в мире, сша, джо байден, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск задался вопросом о Байдене

Маск задался вопросом о том, куда пропал Джо Байден

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск присоединился к череде американских политиков и пользователей сети, интересующихся тем, куда пропал президент США Джо Байден после сообщений о заболевании COVID и изоляции, опубликовав пост об этом на своей странице в соцсети Х.
"Серьезно, где он?" - спросил он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
22 июля, 21:00
Таким образом Макс прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что Байдену следует отдать должное "за самый эпичный уход по-английски в истории".
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Маск пошутил, что в Белом доме узнали о решении Байдена из соцсети Х
21 июля, 22:53
 
В миреСШАДжо БайденИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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