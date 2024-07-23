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Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть - РИА Новости, 23.07.2024
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10:47 23.07.2024 (обновлено: 11:50 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/mariupol-1961395808.html
Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть
Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть - РИА Новости, 23.07.2024
Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть
Один из задержанных в Мариуполе за попытку поджога мечети в Белгороде рассказал, что это предложение он получил от знакомого из колонии на Украине, видео с... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:47
2024-07-23T11:50
россия
мариуполь
белгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из задержанных в Мариуполе за попытку поджога мечети в Белгороде рассказал, что это предложение он получил от знакомого из колонии на Украине, видео с признанием публикует ФСБ России. "Со мной в марте месяце связался друг, который находится в днепровской колонии, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. Мы с братом согласились", - сказал он. По его словам, для совершения теракта предстояло "купить коктейли Молотова" и закинуть их в мечеть". Целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними", заявил фигурант. ФСБ ранее сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы.
https://ria.ru/20240719/terakt-1960779747.html
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россия, мариуполь, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Мариуполь, Белгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть

Задержанный в Мариуполе получил предложение поджечь мечеть из колонии

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде
ФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ России задержала граждан России, планировавших поджог мечети в Белгороде
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из задержанных в Мариуполе за попытку поджога мечети в Белгороде рассказал, что это предложение он получил от знакомого из колонии на Украине, видео с признанием публикует ФСБ России.
"Со мной в марте месяце связался друг, который находится в днепровской колонии, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. Мы с братом согласились", - сказал он.
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По его словам, для совершения теракта предстояло "купить коктейли Молотова" и закинуть их в мечеть". Целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними", заявил фигурант.
ФСБ ранее сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы.
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