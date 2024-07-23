https://ria.ru/20240723/mariupol-1961395808.html

Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть

Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть - РИА Новости, 23.07.2024

Задержанный в Мариуполе рассказал, кто предложил ему поджечь мечеть

Один из задержанных в Мариуполе за попытку поджога мечети в Белгороде рассказал, что это предложение он получил от знакомого из колонии на Украине, видео с... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:47

2024-07-23T10:47

2024-07-23T11:50

россия

мариуполь

белгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Один из задержанных в Мариуполе за попытку поджога мечети в Белгороде рассказал, что это предложение он получил от знакомого из колонии на Украине, видео с признанием публикует ФСБ России. "Со мной в марте месяце связался друг, который находится в днепровской колонии, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. Мы с братом согласились", - сказал он. По его словам, для совершения теракта предстояло "купить коктейли Молотова" и закинуть их в мечеть". Целью теракта было "столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними", заявил фигурант. ФСБ ранее сообщила, что в Мариуполе задержаны местные жители, граждане России 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде. Они дали признательные показания и арестованы.

https://ria.ru/20240719/terakt-1960779747.html

https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html

россия

мариуполь

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мариуполь, белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)