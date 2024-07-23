https://ria.ru/20240723/malkov-1961395098.html
Малков: важно развивать культуру во всех уголках Рязанской области
Малков: важно развивать культуру во всех уголках Рязанской области - РИА Новости, 23.07.2024
Малков: важно развивать культуру во всех уголках Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой заявил о важности развития культуры во всех уголках... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:46
2024-07-23T10:46
2024-07-23T10:46
рязанская область
павел малков
ольга любимова
культура
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РЯЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой заявил о важности развития культуры во всех уголках рязанской земли. Как сообщил глава Рязанской области в своем Telegram-канале, Ольга Любимова посетила регион и осмотрела значимые объекты, как отремонтированные, так и те, в которых работы ведутся в настоящий момент. Малков и Любимова посетили ТЮЗ, музей-заповедник Сергея Есенина, осмотрели ход реставрации Рязанского Кремля. Они также побывали в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, который открылся в конце 2023 года. Сейчас там представлена выставка "Шедевры Русского музея": более 100 картин, представляющих все периоды истории отечественной художественной культуры XV–XX веков. "Важно развивать культуру во всех уголках рязанской земли. Пользуемся возможностями всех федеральных программ. С начала реализации нацпроекта "Культура" в Рязанской области отремонтированы 16 детских школ искусств, оснащены современными музыкальными инструментами 29 детских школ искусств. Современное оборудование получили 18 муниципальных музеев. Открыты 23 модельные библиотеки, оборудованы четыре кинозала", - написал Малков. Он отметил, что обсудил с Любимовой развитие сферы культуры, ход реконструкции значимых объектов, а также сотрудничество в рамках федеральной программы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, запущенной в стране по поручению президента РФ. Губернатор поблагодарил министерство культуры России за поддержку и внимание к региону.
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павел малков, ольга любимова, культура
Рязанская область, Павел Малков, Ольга Любимова, Культура
РЯЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой заявил о важности развития культуры во всех уголках рязанской земли.
Как сообщил глава Рязанской области в своем Telegram-канале, Ольга Любимова посетила регион и осмотрела значимые объекты, как отремонтированные, так и те, в которых работы ведутся в настоящий момент. Малков и Любимова посетили ТЮЗ, музей-заповедник Сергея Есенина
, осмотрели ход реставрации Рязанского Кремля.
Они также побывали в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, который открылся в конце 2023 года. Сейчас там представлена выставка "Шедевры Русского музея": более 100 картин, представляющих все периоды истории отечественной художественной культуры XV–XX веков.
"Важно развивать культуру во всех уголках рязанской земли. Пользуемся возможностями всех федеральных программ. С начала реализации нацпроекта "Культура" в Рязанской области отремонтированы 16 детских школ искусств, оснащены современными музыкальными инструментами 29 детских школ искусств. Современное оборудование получили 18 муниципальных музеев. Открыты 23 модельные библиотеки, оборудованы четыре кинозала", - написал Малков.
Он отметил, что обсудил с Любимовой развитие сферы культуры, ход реконструкции значимых объектов, а также сотрудничество в рамках федеральной программы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, запущенной в стране по поручению президента РФ.
Губернатор поблагодарил министерство культуры России за поддержку и внимание к региону.