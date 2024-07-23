https://ria.ru/20240723/makron-1961590653.html

Макрон потребовал от партий добиваться компромиссов в парламенте

Макрон потребовал от партий добиваться компромиссов в парламенте - РИА Новости, 23.07.2024

Макрон потребовал от партий добиваться компромиссов в парламенте

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от политических партий добиваться компромиссов в парламенте в отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:59

2024-07-23T22:59

2024-07-23T22:59

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от политических партий добиваться компромиссов в парламенте в отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из политических сил. "Французы, проголосовав, вручили ответственность силам, победившим во втором туре выборов, работать вместе. Ответственность партий - сделать то, что делают все демократии: научиться компромиссам, иначе они обманут французов. Я требую, чтобы они работали вместе", - заявил он в интервью телеканалу France 2. Макрон отметил, что необходимо "слышать и уважать" мнение 11 миллионов французов, которые проголосовали за правую партию "Национальное объединение", принеся ей победу в первом туре выборов в парламент. Однако, по его словам, во втором туре "французы сделали выбор - не доверять власть "Национальному объединению". При этом, по мнению Макрона, "нехорошо", что партия Марин Ле Пен не будет представлена в аппарате Национального собрания, поскольку ее избранные представители "легитимны". Он вновь заявил, что президентская коалиция потерпела поражение на выборах, добавив, что их "никто не выиграл" и что "неверно думать", что у блока левых "Новый народный фронт" есть большинство. По словам Макрона, ни одна из фракций не сможет проводить свою программу. "Неверно утверждать, что "Новый народный фронт" имеет большинство. Вопрос не в имени (премьер-министра - ред.). Вопрос в том, какое большинство может возникнуть в Нацсобрании, чтобы правительство Франции могло провести реформы, принять бюджет и продвинуть страну вперед", - добавил он. Ранее во вторник блок левых "Новый народный фронт", победивший на выборах в парламент Франции, пришел к согласию по поводу кандидата на пост премьер-министра, выдвинув на этот пост экономиста Люси Кастец. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240718/parlament-1960589136.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон