https://ria.ru/20240723/makron-1961579884.html

Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера

Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера - РИА Новости, 23.07.2024

Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:30

2024-07-23T21:30

2024-07-23T21:39

эммануэль макрон

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парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся Олимпийские игры."Это правительство подготовило игры, и наша ответственность в том, чтобы они прошли хорошо. Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами. До середины августа мы будем сфокусированы на играх", - заявил Макрон в интервью телеканалу France 2.По его словам, смена премьера и назначение нового правительства сейчас создали бы "хаос".Президент также вновь подтвердил, что не намерен уходить в отставку и останется на посту до истечения второго мандата.Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html

https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html

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эммануэль макрон, в мире, франция, париж, парламентские выборы во франции — 2024