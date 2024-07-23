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Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера - РИА Новости, 23.07.2024
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21:30 23.07.2024 (обновлено: 21:39 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/makron-1961579884.html
Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера
Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера - РИА Новости, 23.07.2024
Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:30
2024-07-23T21:39
эммануэль макрон
в мире
франция
париж
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся Олимпийские игры."Это правительство подготовило игры, и наша ответственность в том, чтобы они прошли хорошо. Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами. До середины августа мы будем сфокусированы на играх", - заявил Макрон в интервью телеканалу France 2.По его словам, смена премьера и назначение нового правительства сейчас создали бы "хаос".Президент также вновь подтвердил, что не намерен уходить в отставку и останется на посту до истечения второго мандата.Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html
https://ria.ru/20240712/makron-1959124242.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, париж, парламентские выборы во франции — 2024
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Париж, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрон заявил, что пока не намерен назначать нового премьера

Макрон заявил, что пока не будет назначать нового премьера и менять кабмин

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен назначать нового премьера и менять правительство как минимум до середины августа, когда закончатся Олимпийские игры.
«
"Это правительство подготовило игры, и наша ответственность в том, чтобы они прошли хорошо. Я выбираю стабильность, это правительство продолжит заниматься текущими вопросами. До середины августа мы будем сфокусированы на играх", - заявил Макрон в интервью телеканалу France 2.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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По его словам, смена премьера и назначение нового правительства сейчас создали бы "хаос".
Президент также вновь подтвердил, что не намерен уходить в отставку и останется на посту до истечения второго мандата.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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