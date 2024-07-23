https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html

На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП

На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024

На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП

Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:21

2024-07-23T17:48

авто

трасса м-11 (нева)

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 517 км М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

трасса м-11 (нева)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, трасса м-11 (нева), происшествия, россия