https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:48
авто
трасса м-11 (нева)
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 517 км М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
трасса м-11 (нева)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, трасса м-11 (нева), происшествия, россия
Авто, Трасса М-11 (Нева), Происшествия, Россия
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновили по левой полосе после ДТП
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор".
«
"Движение на 517 км М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе", - говорится в сообщении.
Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги перекрыто из-за ДТП.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.