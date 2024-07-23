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На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024
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17:21 23.07.2024 (обновлено: 17:48 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/m-11-1961525609.html
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП - РИА Новости, 23.07.2024
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП
Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T17:21
2024-07-23T17:48
авто
трасса м-11 (нева)
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор". "Движение на 517 км М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе", - говорится в сообщении. Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги перекрыто из-за ДТП. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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авто, трасса м-11 (нева), происшествия, россия
Авто, Трасса М-11 (Нева), Происшествия, Россия
На трассе М-11 частично возобновили движение после ДТП

Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновили по левой полосе после ДТП

© Фото : Отдел ГИБДД "Новгородский"/ВКонтактеМесто ДТП с участием грузовика на трассе М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области. 23 июля 2024
Место ДТП с участием грузовика на трассе М-11 Нева Новгородского района Новгородской области. 23 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : Отдел ГИБДД "Новгородский"/ВКонтакте
Место ДТП с участием грузовика на трассе М-11 "Нева" Новгородского района Новгородской области. 23 июля 2024
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Движение на 517-м км трассы М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе, сообщает компания "Автодор".
«
"Движение на 517 км М-11 "Нева" возобновлено по левой полосе", - говорится в сообщении.
Ранее "Автодор" сообщил, что движение на этом участке дороги перекрыто из-за ДТП.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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