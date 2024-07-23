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Победивших на выборах во Франции левые выдвинули кандидата на пост премьера - РИА Новости, 23.07.2024
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20:13 23.07.2024 (обновлено: 21:16 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/levye-1961567130.html
Победивших на выборах во Франции левые выдвинули кандидата на пост премьера
Победивших на выборах во Франции левые выдвинули кандидата на пост премьера - РИА Новости, 23.07.2024
Победивших на выборах во Франции левые выдвинули кандидата на пост премьера
Блок левых партий "Новый народный фронт", победивший на выборах в парламент Франции, пришел к согласию по поводу единого кандидата на пост премьер-министра,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:13
2024-07-23T21:16
политика
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Блок левых партий "Новый народный фронт", победивший на выборах в парламент Франции, пришел к согласию по поводу единого кандидата на пост премьер-министра, следует из опубликованного во вторник заявления."Новый народный фронт" представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец", - говорится в документе.Это решение последовало после затяжных переговоров, осложненных разногласиями между партиями. На согласование кандидата ушло более двух недель.Блок левых представил Кастец как "лидера борьбы за защиту и продвижение государственных услуг, активно участвующую в борьбе против выхода на пенсию в 64 года", "государственного служащего, работавшего над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".Кастец является основательницей коллектива "Наши общественные службы". Она выпускница Института политических исследований Sciences Po и Лондонской школы экономики, бывшая студентка престижной Национальной школы администрации ENA, получила свою первую должность в генеральном управлении казначейства, а затем присоединилась к подразделению по борьбе с отмыванием денег в составе минфина Франции.Макрон в понедельник предложил партиям "политическое перемирие" на время Олимпиады, отметив, что в это время фокус должен быть на спорте, а не на политике. СМИ расценили его призыв как нежелание назначать нового премьера до окончания Олимпийских игр в начале сентября. Макрон ранее принял отставку премьера Габриэля Атталя, при этом заявив, что правительство продолжит заниматься "ткущими делами", "возможно, до конца Олимпиады".На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240721/nato-1961019650.html
https://ria.ru/20240717/frantsiya-1960077510.html
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политика, в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
Политика, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Победивших на выборах во Франции левые выдвинули кандидата на пост премьера

Победивших на выборах во Франции левые выдвинули Люси Кастец на пост премьера

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июл – РИА Новости. Блок левых партий "Новый народный фронт", победивший на выборах в парламент Франции, пришел к согласию по поводу единого кандидата на пост премьер-министра, следует из опубликованного во вторник заявления.
«
"Новый народный фронт" представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец", - говорится в документе.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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21 июля, 11:37
Это решение последовало после затяжных переговоров, осложненных разногласиями между партиями. На согласование кандидата ушло более двух недель.
Блок левых представил Кастец как "лидера борьбы за защиту и продвижение государственных услуг, активно участвующую в борьбе против выхода на пенсию в 64 года", "государственного служащего, работавшего над пресечением налогового мошенничества и финансовых преступлений".
Кастец является основательницей коллектива "Наши общественные службы". Она выпускница Института политических исследований Sciences Po и Лондонской школы экономики, бывшая студентка престижной Национальной школы администрации ENA, получила свою первую должность в генеральном управлении казначейства, а затем присоединилась к подразделению по борьбе с отмыванием денег в составе минфина Франции.
Макрон в понедельник предложил партиям "политическое перемирие" на время Олимпиады, отметив, что в это время фокус должен быть на спорте, а не на политике. СМИ расценили его призыв как нежелание назначать нового премьера до окончания Олимпийских игр в начале сентября. Макрон ранее принял отставку премьера Габриэля Атталя, при этом заявив, что правительство продолжит заниматься "ткущими делами", "возможно, до конца Олимпиады".
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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17 июля, 08:00
 
ПолитикаВ миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль Атталь
 
 
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