https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450156.html

Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров

Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2024

Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров

Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:57

2024-07-23T13:57

2024-07-23T13:57

россия

евразия

сша

сергей лавров

нато

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Принципиально важно, что когда президент эту инициативу развивает, всегда подчеркивает, что мы не закрываем двери ни для одной страны, расположенной на евразийском континенте. Когда и если европейские наши коллеги одумаются, поймут, что их используют для того, чтобы укреплять позиции США за счет ослабления позиций Европы, милости просим, двери открыты. Но должны они будут входить в эти процессы на основе равноправия и полного уважения интересов тех, кто начал взаимодействовать раньше", - сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил, что на материальном фундаменте совместных инфраструктурных проектов в Евразии "надо выстраивать систему евразийской безопасности". "Понятно, что евроатлантическая безопасность, которая воплощена в сцепке Северной Америки и Европы и воплощена в таких структурах как НАТО и ОБСЕ, она себя дискредитировала, потому что все ее вариации сводились к тому, что США стремились подминать под себя всех остальных. Евразийская безопасность - назревший вопрос. И, как и в отношении экономического сотрудничества и в случае с развитием системы военно-политической безопасности, двери для западной части нашего континента, мы убеждены, нужно оставлять открытыми", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20240723/lavrov-1961448236.html

россия

евразия

сша

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россия, евразия, сша, сергей лавров, нато, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)