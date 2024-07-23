https://ria.ru/20240723/lavrov-1961450156.html
Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 23.07.2024
Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров
Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:57
2024-07-23T13:57
2024-07-23T13:57
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евразия
сша
сергей лавров
нато
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия не закрывает дверь для диалога с западными странами по вопросам экономического сотрудничества, инфраструктурных проектов, а также безопасности и формирования новой архитектуры безопасности в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Принципиально важно, что когда президент эту инициативу развивает, всегда подчеркивает, что мы не закрываем двери ни для одной страны, расположенной на евразийском континенте. Когда и если европейские наши коллеги одумаются, поймут, что их используют для того, чтобы укреплять позиции США за счет ослабления позиций Европы, милости просим, двери открыты. Но должны они будут входить в эти процессы на основе равноправия и полного уважения интересов тех, кто начал взаимодействовать раньше", - сказал Лавров на встрече с руководителями российских НКО. Он отметил, что на материальном фундаменте совместных инфраструктурных проектов в Евразии "надо выстраивать систему евразийской безопасности". "Понятно, что евроатлантическая безопасность, которая воплощена в сцепке Северной Америки и Европы и воплощена в таких структурах как НАТО и ОБСЕ, она себя дискредитировала, потому что все ее вариации сводились к тому, что США стремились подминать под себя всех остальных. Евразийская безопасность - назревший вопрос. И, как и в отношении экономического сотрудничества и в случае с развитием системы военно-политической безопасности, двери для западной части нашего континента, мы убеждены, нужно оставлять открытыми", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20240723/lavrov-1961448236.html
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россия, евразия, сша, сергей лавров, нато, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евразия, США, Сергей Лавров, НАТО, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не закрывает дверь для диалога с Западом, заявил Лавров
Лавров: Россия не закрывает дверь для диалога с Западом по безопасности