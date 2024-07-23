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Лабораторию для развития суверенного и безопасного ИИ создают в России - РИА Новости, 23.07.2024
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10:15 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/laboratoriya-1961387685.html
Лабораторию для развития суверенного и безопасного ИИ создают в России
Лабораторию для развития суверенного и безопасного ИИ создают в России - РИА Новости, 23.07.2024
Лабораторию для развития суверенного и безопасного ИИ создают в России
T-Bank AI Research и Центральный университет открывают совместную лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ)... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:15
2024-07-23T10:15
россия
технологии
сергей нарышкин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. T-Bank AI Research и Центральный университет открывают совместную лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM), сообщили компании в совместном заявлении. Там отметили, что цель создания лаборатории — исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности. Один из принципов работы лаборатории — открытые исследования, результаты которых будут доступны всему научному и индустриальному сообществу. Результаты экспериментов станут основой для прорывных открытий в различных областях, начиная от естественных наук и заканчивая практическими разработками. Исследовательская группа T-Bank AI Research известна своими исследованиями в наиболее перспективных областях ИИ, включая обработку естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys). В частности, в прошлом году ученые представили самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта. Теперь на базе новой лаборатории присоединиться к проектам ученых из T-Bank AI Research смогут студенты Центрального университета. Они сфокусируются на следующих направлениях исследований: AI Alignment, LLM Foundations, Multimodal AI. В рамках первого направления ученые объединят экспертные знания на стыке обработки естественного языка (NLP), обучения с подкреплением (RL) и других областей компьютерных наук, чтобы поведение ИИ было предсказуемым и не выходило из-под контроля человека, соответствовало его потребностям и ценностям. Второе направление заключается в поиске более эффективных архитектур для создания больших языковых моделей с нуля, исследовании основных принципов и методов улучшения их мыслительных способностей. Третье направление — исследование методов создания универсальных моделей, которые умеют взаимодействовать с человеком с помощью нескольких модальностей: текста, звука и зрения. "То, что казалось магией несколько лет назад, стало реальностью. Очень сложно найти задачи, в которых не применялся бы искусственный интеллект. Благодаря ему человечество стоит на пороге огромного числа открытий в совершенно различных областях — научных, инженерных, социальных. Но мы понимаем, что у существующих сейчас решений есть свои ограничения. Перед самыми крупными лабораториями, которые исследуют ИИ, стоит ряд вопросов — в том числе безопасность применения моделей, улучшение их способностей адаптироваться под решение произвольных задач, а также обеспечение бесшовного опыта взаимодействия ИИ и людей", - сказал руководитель лаборатории Даниил Гаврилов. Он выразил уверенность, что России необходимы свои научные исследования фундаментальных вопросов ИИ, чтобы задавать технологические тренды на мировой арене, а также создавать передовые внутренние решения для нужд нашей страны". В свою очередь, ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич заявил, что создание лаборатории — это большой шаг в формировании преемственности и развития ИТ-комьюнити в России, который позволит вчерашним школьникам прикоснуться к созданию российского суверенного ИИ, а менторами в этом процессе выступят признанные отечественным и мировым сообществом ученые. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что американские разведывательные службы хотят использовать технологии искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознаниям в "неугодных" странах.
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россия, технологии, сергей нарышкин, искусственный интеллект (ии)
Россия, Технологии, Сергей Нарышкин, Искусственный интеллект (ИИ)

Лабораторию для развития суверенного и безопасного ИИ создают в России

© iStock.com / Khanchit KhirisutchalualЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Khanchit Khirisutchalual
Лаборатория
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. T-Bank AI Research и Центральный университет открывают совместную лабораторию Omut AI для фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей (LLM), сообщили компании в совместном заявлении.
Там отметили, что цель создания лаборатории — исследование и разработка инновационных подходов и методов, которые помогут обеспечить непрерывный контроль и безопасность ИИ, его соответствие ожиданиям общества, стандартам этики и надежности.
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Один из принципов работы лаборатории — открытые исследования, результаты которых будут доступны всему научному и индустриальному сообществу. Результаты экспериментов станут основой для прорывных открытий в различных областях, начиная от естественных наук и заканчивая практическими разработками.
Исследовательская группа T-Bank AI Research известна своими исследованиями в наиболее перспективных областях ИИ, включая обработку естественного языка (NLP), компьютерное зрение (CV) и рекомендательные системы (RecSys). В частности, в прошлом году ученые представили самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта.
Теперь на базе новой лаборатории присоединиться к проектам ученых из T-Bank AI Research смогут студенты Центрального университета. Они сфокусируются на следующих направлениях исследований: AI Alignment, LLM Foundations, Multimodal AI.
В рамках первого направления ученые объединят экспертные знания на стыке обработки естественного языка (NLP), обучения с подкреплением (RL) и других областей компьютерных наук, чтобы поведение ИИ было предсказуемым и не выходило из-под контроля человека, соответствовало его потребностям и ценностям.
Второе направление заключается в поиске более эффективных архитектур для создания больших языковых моделей с нуля, исследовании основных принципов и методов улучшения их мыслительных способностей.
Третье направление — исследование методов создания универсальных моделей, которые умеют взаимодействовать с человеком с помощью нескольких модальностей: текста, звука и зрения.
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"То, что казалось магией несколько лет назад, стало реальностью. Очень сложно найти задачи, в которых не применялся бы искусственный интеллект. Благодаря ему человечество стоит на пороге огромного числа открытий в совершенно различных областях — научных, инженерных, социальных. Но мы понимаем, что у существующих сейчас решений есть свои ограничения. Перед самыми крупными лабораториями, которые исследуют ИИ, стоит ряд вопросов — в том числе безопасность применения моделей, улучшение их способностей адаптироваться под решение произвольных задач, а также обеспечение бесшовного опыта взаимодействия ИИ и людей", - сказал руководитель лаборатории Даниил Гаврилов.
Он выразил уверенность, что России необходимы свои научные исследования фундаментальных вопросов ИИ, чтобы задавать технологические тренды на мировой арене, а также создавать передовые внутренние решения для нужд нашей страны".
В свою очередь, ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич заявил, что создание лаборатории — это большой шаг в формировании преемственности и развития ИТ-комьюнити в России, который позволит вчерашним школьникам прикоснуться к созданию российского суверенного ИИ, а менторами в этом процессе выступят признанные отечественным и мировым сообществом ученые.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что американские разведывательные службы хотят использовать технологии искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознаниям в "неугодных" странах.
 
РоссияТехнологииСергей НарышкинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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