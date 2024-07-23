https://ria.ru/20240723/kuban-1961578208.html

На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ

На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 23.07.2024

На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ

Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:22

2024-07-23T21:22

2024-07-23T21:22

россия

краснодарский край

новороссийск

день военно-морского флота

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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани. "Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, на территории Краснодарского края ограничены, исходя из соображений безопасности. Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально – в местах базирования воинских частей. Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут", - говорится в сообщении со ссылкой на краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Ранее торжества в честь Дня ВМФ отменили в Новороссийске из соображений безопасности. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

https://ria.ru/20240722/peterburg-1961273793.html

россия

краснодарский край

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодарский край, новороссийск, день военно-морского флота