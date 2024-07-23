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На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 23.07.2024
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21:22 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kuban-1961578208.html
На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ
На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ
Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:22
2024-07-23T21:22
россия
краснодарский край
новороссийск
день военно-морского флота
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани. "Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, на территории Краснодарского края ограничены, исходя из соображений безопасности. Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально – в местах базирования воинских частей. Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут", - говорится в сообщении со ссылкой на краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Ранее торжества в честь Дня ВМФ отменили в Новороссийске из соображений безопасности. День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
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россия
краснодарский край
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россия, краснодарский край, новороссийск, день военно-морского флота
Россия, Краснодарский край, Новороссийск, День Военно-Морского Флота
На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ

Оперштаб Кубани: массовые мероприятия в честь Дня ВМФ проводить не будут

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтрой кораблей на генеральной репетиции морского парада
Строй кораблей на генеральной репетиции морского парада - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Строй кораблей на генеральной репетиции морского парада. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, на территории Краснодарского края ограничены, исходя из соображений безопасности. Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально – в местах базирования воинских частей. Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут", - говорится в сообщении со ссылкой на краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью.
Ранее торжества в честь Дня ВМФ отменили в Новороссийске из соображений безопасности.
День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.
Разведенные мосты на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Улицы и набережные в Петербурге готовят к празднованию Дня ВМФ
22 июля, 16:57
 
РоссияКраснодарский крайНовороссийскДень Военно-Морского Флота
 
 
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