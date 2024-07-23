На Кубани отменили массовые мероприятия в честь Дня ВМФ
Оперштаб Кубани: массовые мероприятия в честь Дня ВМФ проводить не будут
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтрой кораблей на генеральной репетиции морского парада
Строй кораблей на генеральной репетиции морского парада. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия с большим количеством участников в честь Дня Военно-Морского Флота России на Кубани проводиться не будут, сообщили в оперштабе Кубани.
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"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота России, на территории Краснодарского края ограничены, исходя из соображений безопасности. Возложение цветов к памятникам, встречи с ветеранами, небольшие концерты с выступлением местных творческих коллективов пройдут локально – в местах базирования воинских частей. Массовые мероприятия с большим количеством участников проводиться не будут", - говорится в сообщении со ссылкой на краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью.
Ранее торжества в честь Дня ВМФ отменили в Новороссийске из соображений безопасности.
День Военно-морского Флота (ВМФ) России - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. В этом году его отметят, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.