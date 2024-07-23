https://ria.ru/20240723/kuban-1961376170.html

На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского

На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 23.07.2024

На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:28

2024-07-23T09:28

2024-07-23T11:11

происшествия

кореновск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК по Краснодарскому краю. "В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского", — сообщили в СУ СК.По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошел конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу. Как сегодня рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске россияне курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку. Им сделал замечание местный житель, но в ответ его избил один из оппонентов. Мужчина вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы, задержанного арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Источник агентства отмечал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".

https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939353524.html

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

кореновск

россия

краснодарский край

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происшествия, кореновск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)