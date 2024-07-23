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На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 23.07.2024
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09:28 23.07.2024 (обновлено: 11:11 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kuban-1961376170.html
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:28
2024-07-23T11:11
происшествия
кореновск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК по Краснодарскому краю. &quot;В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского&quot;, — сообщили в СУ СК.По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошел конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу. Как сегодня рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске россияне курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку. Им сделал замечание местный житель, но в ответ его избил один из оппонентов. Мужчина вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы, задержанного арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Источник агентства отмечал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".
https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939353524.html
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
кореновск
россия
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происшествия, кореновск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кореновск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского

Дело возбудили на Кубани после драки в Кореновске и избиения полицейского

© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramЗадержание подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Кореновске Краснодарского края. 23 июля 2024 года
Задержание подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Кореновске Краснодарского края. 23 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© СУ СКР по Краснодарскому краю/Telegram
Задержание подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Кореновске Краснодарского края. 23 июля 2024 года
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК по Краснодарскому краю.
«

"В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского", — сообщили в СУ СК.

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11 апреля, 14:07
По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошел конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу.
Как сегодня рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске россияне курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку. Им сделал замечание местный житель, но в ответ его избил один из оппонентов. Мужчина вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы, задержанного арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.
Источник агентства отмечал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".
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В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
29 марта, 00:59
 
ПроисшествияКореновскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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