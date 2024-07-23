https://ria.ru/20240723/kuban-1961376170.html
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского - РИА Новости, 23.07.2024
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:28
2024-07-23T09:28
2024-07-23T11:11
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КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК по Краснодарскому краю. "В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского", — сообщили в СУ СК.По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошел конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу. Как сегодня рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске россияне курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку. Им сделал замечание местный житель, но в ответ его избил один из оппонентов. Мужчина вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы, задержанного арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Источник агентства отмечал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".
https://ria.ru/20240411/rassledovanie-1939353524.html
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происшествия, кореновск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кореновск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после нападения на полицейского
Дело возбудили на Кубани после драки в Кореновске и избиения полицейского
КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения в Кореновске на полицейского после резонансного конфликта между местными жителями, сообщило управление СК по Краснодарскому краю.
«
"В отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело. Он подозревается в применении насилия в отношении полицейского", — сообщили в СУ СК.
По предварительной версии следствия, в воскресенье вечером между жителями Кореновского района на улице Красной в Кореновске произошел конфликт. На место прибыли полицейские. В ответ на требование правоохранителя о прекращении противоправных действий фигурант применил против него физическую силу.
Как сегодня рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в воскресенье вечером в Кореновске россияне курдского происхождения стояли у машины и слушали громкую музыку. Им сделал замечание местный житель, но в ответ его избил один из оппонентов. Мужчина вызвал полицию, и агрессор при задержании ударил правоохранителя в голову рукой и ногой. По данным краевого ГУ МВД, драка произошла возле школы, задержанного арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.
Источник агентства отмечал, что в понедельник вечером на фоне произошедшего около 60 человек вышли на акцию в Кореновске после избиения местного жителя, а в интернете появилось видео, как толпа молодых людей прошлась по улицам города с криками "Русские, вперед" и "Один за всех, и все за одного".