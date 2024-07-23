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"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
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08:00 23.07.2024 (обновлено: 10:24 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани
Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:00
2024-07-23T10:24
происшествия
армавир
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких дней в коме скончался, не приходя в сознание. О том, как разворачивались события, — в материале РИА Новости.Стычка у бараНочью 14 июля Олег Рябчиков с другом и его супругой вышли из бара в центре Армавира. Пока ждали такси, возник конфликт с молодыми людьми, стоявшими неподалеку. Их было гораздо больше — около десяти человек. В итоге двое друзей посадили девушку в машину, а сами продолжили выяснять отношения.В какой-то момент к Рябчикову приблизился один из той компании, незаметно вытащил нож, ударил в живот и попытался убежать.Несмотря на ранение, Рябчиков бросился за ним, но упал и потерял сознание. В больнице диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. После операции пациента поместили в реанимацию. Он был в коме. Уголовное дело возбудили по статье 111 части 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Личность нападавшего установили быстро — 29-летний местный житель Альберт Пилосян. По месту прописки и на работе его не нашли, поэтому объявили в федеральный розыск.Федеральный уровеньПреступление вызвало широкий резонанс не только в Краснодарском крае: Рябчиков — ветеран СВО со множеством наград. В Армавир приехал восстанавливаться после тяжелого ранения.По городу поползли слухи, что скрыться Пилосяну помогла местная этническая диаспора. Другими участниками конфликта полиция почему-то не заинтересовалась.На ситуацию обратили внимание различные ветеранские организации, а также местные и столичные общественники и депутаты.Рябчикову сделали несколько операций, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался. После этого материалы из МВД передали сначала в межрайонный СК, а затем в краевое управление — в отдел по расследованию особо важных дел. Квалификацию ужесточили до статьи 105 — "Убийство".Расследование на личный контроль взяли глава регионального управления ведомства Андрей Маслов и председатель СК России Александр Бастрыкин.Быстрые поискиРозыском Пилосяна занялись лучшие сотрудники краснодарского главка полиции и оперативники из соседних регионов. Силовики резонно предположили, что подозреваемый попытается скрыться за границей. В Армавире и других городах провели более 20 обысков у его родных, друзей и знакомых.Это дало результат — полицейские отследили маршрут перемещения Пилосяна и определили, где он. Арестовали его в Ставрополе.На кадрах, опубликованных МВД, он, отвечая на вопросы силовиков, признает, что задержан "за нанесение тяжких телесных повреждений", а именно удары ножом незнакомому мужчине. Холодное оружие подозреваемый выкинул "где-то в Армавире".На днях задержали еще несколько человек. По версии СК, они участвовали в потасовке и помогли Пилосяну скрыться. Также задержан следователь местного отдела МВД, который, как считают в СК, "не принял мер к розыску и задержанию подозреваемого". В его отношении уже возбудили уголовное дело по двум статьям: 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" и 316 части 2 "Укрывательство особо тяжкого преступления". В ближайшее время Пилосяну предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, скорее всего, возьмут под стражу. Если вину докажут в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.Не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты — роль каждого участника конфликта сейчас устанавливают следователи.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html
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происшествия, армавир, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армавир, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани

СК расследует дело об убийстве участника СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких дней в коме скончался, не приходя в сознание. О том, как разворачивались события, — в материале РИА Новости.

Стычка у бара

Ночью 14 июля Олег Рябчиков с другом и его супругой вышли из бара в центре Армавира. Пока ждали такси, возник конфликт с молодыми людьми, стоявшими неподалеку. Их было гораздо больше — около десяти человек. В итоге двое друзей посадили девушку в машину, а сами продолжили выяснять отношения.
В какой-то момент к Рябчикову приблизился один из той компании, незаметно вытащил нож, ударил в живот и попытался убежать.
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Несмотря на ранение, Рябчиков бросился за ним, но упал и потерял сознание. В больнице диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. После операции пациента поместили в реанимацию. Он был в коме.
Уголовное дело возбудили по статье 111 части 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Личность нападавшего установили быстро — 29-летний местный житель Альберт Пилосян. По месту прописки и на работе его не нашли, поэтому объявили в федеральный розыск.
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому-краюАльберт Пилосян
Альберт Пилосян - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому-краю
Альберт Пилосян

Федеральный уровень

Преступление вызвало широкий резонанс не только в Краснодарском крае: Рябчиков — ветеран СВО со множеством наград. В Армавир приехал восстанавливаться после тяжелого ранения.
По городу поползли слухи, что скрыться Пилосяну помогла местная этническая диаспора. Другими участниками конфликта полиция почему-то не заинтересовалась.
На ситуацию обратили внимание различные ветеранские организации, а также местные и столичные общественники и депутаты.
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Рябчикову сделали несколько операций, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался. После этого материалы из МВД передали сначала в межрайонный СК, а затем в краевое управление — в отдел по расследованию особо важных дел. Квалификацию ужесточили до статьи 105 — "Убийство".
Расследование на личный контроль взяли глава регионального управления ведомства Андрей Маслов и председатель СК России Александр Бастрыкин.

Быстрые поиски

Розыском Пилосяна занялись лучшие сотрудники краснодарского главка полиции и оперативники из соседних регионов. Силовики резонно предположили, что подозреваемый попытается скрыться за границей. В Армавире и других городах провели более 20 обысков у его родных, друзей и знакомых.
© СК СКР по Краснодарскому краюЗадержание подозреваемого Альберта Пилосяна. Кадр видео
Задержание подозреваемого Альберта Пилосяна. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© СК СКР по Краснодарскому краю
Задержание подозреваемого Альберта Пилосяна. Кадр видео
Это дало результат — полицейские отследили маршрут перемещения Пилосяна и определили, где он. Арестовали его в Ставрополе.
На кадрах, опубликованных МВД, он, отвечая на вопросы силовиков, признает, что задержан "за нанесение тяжких телесных повреждений", а именно удары ножом незнакомому мужчине. Холодное оружие подозреваемый выкинул "где-то в Армавире".
На днях задержали еще несколько человек. По версии СК, они участвовали в потасовке и помогли Пилосяну скрыться. Также задержан следователь местного отдела МВД, который, как считают в СК, "не принял мер к розыску и задержанию подозреваемого". В его отношении уже возбудили уголовное дело по двум статьям: 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" и 316 части 2 "Укрывательство особо тяжкого преступления".
© СУ СКР по Краснодарскому краюОбыски по делу об убийстве Рябчикова. Кадр видео
Обыски по делу об убийстве Рябчикова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© СУ СКР по Краснодарскому краю
Обыски по делу об убийстве Рябчикова. Кадр видео
В ближайшее время Пилосяну предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, скорее всего, возьмут под стражу. Если вину докажут в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты — роль каждого участника конфликта сейчас устанавливают следователи.
 
ПроисшествияАрмавирРоссияКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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