https://ria.ru/20240723/kriminal-1961218230.html
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани - РИА Новости, 23.07.2024
"Напали сразу несколько человек". Кто убил ветерана СВО на Кубани
Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T08:00
2024-07-23T08:00
2024-07-23T10:24
происшествия
армавир
россия
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких дней в коме скончался, не приходя в сознание. О том, как разворачивались события, — в материале РИА Новости.Стычка у бараНочью 14 июля Олег Рябчиков с другом и его супругой вышли из бара в центре Армавира. Пока ждали такси, возник конфликт с молодыми людьми, стоявшими неподалеку. Их было гораздо больше — около десяти человек. В итоге двое друзей посадили девушку в машину, а сами продолжили выяснять отношения.В какой-то момент к Рябчикову приблизился один из той компании, незаметно вытащил нож, ударил в живот и попытался убежать.Несмотря на ранение, Рябчиков бросился за ним, но упал и потерял сознание. В больнице диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. После операции пациента поместили в реанимацию. Он был в коме. Уголовное дело возбудили по статье 111 части 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Личность нападавшего установили быстро — 29-летний местный житель Альберт Пилосян. По месту прописки и на работе его не нашли, поэтому объявили в федеральный розыск.Федеральный уровеньПреступление вызвало широкий резонанс не только в Краснодарском крае: Рябчиков — ветеран СВО со множеством наград. В Армавир приехал восстанавливаться после тяжелого ранения.По городу поползли слухи, что скрыться Пилосяну помогла местная этническая диаспора. Другими участниками конфликта полиция почему-то не заинтересовалась.На ситуацию обратили внимание различные ветеранские организации, а также местные и столичные общественники и депутаты.Рябчикову сделали несколько операций, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался. После этого материалы из МВД передали сначала в межрайонный СК, а затем в краевое управление — в отдел по расследованию особо важных дел. Квалификацию ужесточили до статьи 105 — "Убийство".Расследование на личный контроль взяли глава регионального управления ведомства Андрей Маслов и председатель СК России Александр Бастрыкин.Быстрые поискиРозыском Пилосяна занялись лучшие сотрудники краснодарского главка полиции и оперативники из соседних регионов. Силовики резонно предположили, что подозреваемый попытается скрыться за границей. В Армавире и других городах провели более 20 обысков у его родных, друзей и знакомых.Это дало результат — полицейские отследили маршрут перемещения Пилосяна и определили, где он. Арестовали его в Ставрополе.На кадрах, опубликованных МВД, он, отвечая на вопросы силовиков, признает, что задержан "за нанесение тяжких телесных повреждений", а именно удары ножом незнакомому мужчине. Холодное оружие подозреваемый выкинул "где-то в Армавире".На днях задержали еще несколько человек. По версии СК, они участвовали в потасовке и помогли Пилосяну скрыться. Также задержан следователь местного отдела МВД, который, как считают в СК, "не принял мер к розыску и задержанию подозреваемого". В его отношении уже возбудили уголовное дело по двум статьям: 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" и 316 части 2 "Укрывательство особо тяжкого преступления". В ближайшее время Пилосяну предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, скорее всего, возьмут под стражу. Если вину докажут в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.Не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты — роль каждого участника конфликта сейчас устанавливают следователи.
https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html
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РИА Новости
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происшествия, армавир, россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армавир, Россия, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Краснодарские полицейские вместе с коллегами из Ставрополя задержали 29-летнего Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве ветерана СВО. Тот после нескольких дней в коме скончался, не приходя в сознание. О том, как разворачивались события, — в материале РИА Новости.
Ночью 14 июля Олег Рябчиков с другом и его супругой вышли из бара в центре Армавира. Пока ждали такси, возник конфликт с молодыми людьми, стоявшими неподалеку. Их было гораздо больше — около десяти человек. В итоге двое друзей посадили девушку в машину, а сами продолжили выяснять отношения.
В какой-то момент к Рябчикову приблизился один из той компании, незаметно вытащил нож, ударил в живот и попытался убежать.
Несмотря на ранение, Рябчиков бросился за ним, но упал и потерял сознание. В больнице диагностировали серьезные повреждения внутренних органов. После операции пациента поместили в реанимацию. Он был в коме.
Уголовное дело возбудили по статье 111 части 2 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Личность нападавшего установили быстро — 29-летний местный житель Альберт Пилосян. По месту прописки и на работе его не нашли, поэтому объявили в федеральный розыск.
Преступление вызвало широкий резонанс не только в Краснодарском крае: Рябчиков — ветеран СВО со множеством наград. В Армавир приехал восстанавливаться после тяжелого ранения.
По городу поползли слухи, что скрыться Пилосяну помогла местная этническая диаспора. Другими участниками конфликта полиция почему-то не заинтересовалась.
На ситуацию обратили внимание различные ветеранские организации, а также местные и столичные общественники и депутаты.
Рябчикову сделали несколько операций, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался. После этого материалы из МВД передали сначала в межрайонный СК, а затем в краевое управление — в отдел по расследованию особо важных дел. Квалификацию ужесточили до статьи 105 — "Убийство".
Расследование на личный контроль взяли глава регионального управления ведомства Андрей Маслов и председатель СК России Александр Бастрыкин.
Розыском Пилосяна занялись лучшие сотрудники краснодарского главка полиции и оперативники из соседних регионов. Силовики резонно предположили, что подозреваемый попытается скрыться за границей. В Армавире и других городах провели более 20 обысков у его родных, друзей и знакомых.
Это дало результат — полицейские отследили маршрут перемещения Пилосяна и определили, где он. Арестовали его в Ставрополе.
На кадрах, опубликованных МВД, он, отвечая на вопросы силовиков, признает, что задержан "за нанесение тяжких телесных повреждений", а именно удары ножом незнакомому мужчине. Холодное оружие подозреваемый выкинул "где-то в Армавире".
На днях задержали еще несколько человек. По версии СК, они участвовали в потасовке и помогли Пилосяну скрыться. Также задержан следователь местного отдела МВД, который, как считают в СК, "не принял мер к розыску и задержанию подозреваемого". В его отношении уже возбудили уголовное дело по двум статьям: 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" и 316 части 2 "Укрывательство особо тяжкого преступления".
В ближайшее время Пилосяну предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть преступления и широкий общественный резонанс, его, скорее всего, возьмут под стражу. Если вину докажут в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты — роль каждого участника конфликта сейчас устанавливают следователи.