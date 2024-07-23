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Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов - РИА Новости, 23.07.2024
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12:32 23.07.2024 (обновлено: 13:37 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kreml-1961427516.html
Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов
Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов - РИА Новости, 23.07.2024
Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов
Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России, заявил... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:32
2024-07-23T13:37
экономика
россия
москва
украина
дмитрий песков
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа. "Безусловно, мы будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, москва, украина, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, Евросоюз
Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов

Песков не исключил правовое преследование лиц, причастных к конфискации активов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа.
"Безусловно, мы будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Песков высказался о планах ЕС использовать активы России для помощи Украине
21 марта, 13:43
 
ЭкономикаРоссияМоскваУкраинаДмитрий ПесковЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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