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Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов

Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов - РИА Новости, 23.07.2024

Москва прорабатывает меры против лиц, причастных к конфискации активов

Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России, заявил... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:32

2024-07-23T12:32

2024-07-23T13:37

экономика

россия

москва

украина

дмитрий песков

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш в 1,4 миллиарда евро для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов РФ состоится в начале августа. "Безусловно, мы будет прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности", - сказал Песков журналистам.

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Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, украина, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз