https://ria.ru/20240723/kreml-1961423990.html

В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике

В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике - РИА Новости, 23.07.2024

В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике

Российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:25

2024-07-23T12:25

2024-07-23T12:25

арктика

россия

дмитрий песков

безопасность

китай

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не (было - ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html

арктика

россия

китай

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арктика, россия, дмитрий песков, безопасность, китай