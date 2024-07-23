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В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике
В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике - РИА Новости, 23.07.2024
В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике
Российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:25
2024-07-23T12:25
2024-07-23T12:25
арктика
россия
дмитрий песков
безопасность
китай
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие в Арктике может способствовать атмосфере стабильности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике, ибо российско-китайское сотрудничество никогда не (было - ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240723/kreml-1961421717.html
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арктика, россия, дмитрий песков, безопасность, китай
Арктика, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Китай
В Кремле рассказали о российско-китайском взаимодействии в Арктике
Песков: взаимодействие РФ и КНР в Арктике способствует стабильности в регионе