Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 23.07.2024 (обновлено: 04:22 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться - РИА Новости, 23.07.2024
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться
Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T03:07
2024-07-23T04:22
тюменская область
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.&quot;У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела&quot;, — рассказал собеседник агентства.Аналогичным образом, по его словам, собирался поступить и второй фигурант по делу — предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык."У фигурантов были совместные согласованные действия как скрыться от следствия. Однако довести до конца задуманное не получилось", — добавил собеседник.Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа.Вахрина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ Вахрина назначили в 2012 году.
https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html
https://ria.ru/20240722/perm-1961165730.html
тюменская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, происшествия, москва
Тюменская область, Происшествия, Москва
Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться

Обвиняемый во взятке замглавы Тюменской области пытался скрыться от следствия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.

Аналогичным образом, по его словам, собирался поступить и второй фигурант по делу — предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.
Казбек Мурзаев в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Замначальника МВД на транспорте по Махачкале арестован за взятки
17 июля, 13:20
«
"У фигурантов были совместные согласованные действия как скрыться от следствия. Однако довести до конца задуманное не получилось", — добавил собеседник.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа.
Вахрина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ Вахрина назначили в 2012 году.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Перми мужчина пытался дать сотруднику ФНС взятку в листьях салата
Вчера, 11:24
 
Тюменская областьПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала