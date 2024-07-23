https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html

Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться

Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться - РИА Новости, 23.07.2024

Обвиняемый в получении взятки замглавы Тюменской области пытался скрыться

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T03:07

2024-07-23T03:07

2024-07-23T04:22

тюменская область

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении крупной взятки, пытался скрыться от следствия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."У Вахрина было намерение скрыться от следствия. Он предпринял такую попытку в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела", — рассказал собеседник агентства.Аналогичным образом, по его словам, собирался поступить и второй фигурант по делу — предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык."У фигурантов были совместные согласованные действия как скрыться от следствия. Однако довести до конца задуманное не получилось", — добавил собеседник.Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа.Вахрина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.Замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ Вахрина назначили в 2012 году.

https://ria.ru/20240717/murzaev-1960223893.html

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тюменская область, происшествия, москва