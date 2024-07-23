https://ria.ru/20240723/kompaniya-1961549544.html

Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries

Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024

Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:40

2024-07-23T18:40

2024-07-23T18:40

общество

россия

адам делимханов

рамзан кадыров

wildberries

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram."Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — написал он.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.Сама предпринимательница опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что все сделки были согласованы с супругом.

https://ria.ru/20240723/wildberries-1961526586.html

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общество, россия, адам делимханов, рамзан кадыров, wildberries, госдума рф