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Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
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18:40 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kompaniya-1961549544.html
Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries
Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries
Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:40
2024-07-23T18:40
общество
россия
адам делимханов
рамзан кадыров
wildberries
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram."Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — написал он.Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.Сама предпринимательница опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что все сделки были согласованы с супругом.
https://ria.ru/20240723/wildberries-1961526586.html
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общество, россия, адам делимханов, рамзан кадыров, wildberries, госдума рф
Общество, Россия, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров, Wildberries, Госдума РФ
Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries

Делимханов заявил, что разберется в ситуации с Wildberries по поручению Кадырова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он написал в Telegram.
«
"Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!" — написал он.
Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и сообщил, что поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
По словам Бакальчука, основательницу маркетплейса Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей, супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться.
Сама предпринимательница опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что все сделки были согласованы с супругом.
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ОбществоРоссияАдам ДелимхановРамзан КадыровWildberriesГосдума РФ
 
 
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