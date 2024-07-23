https://ria.ru/20240723/kitay-1961512810.html

Сечин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем в газовой сфере

Сечин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем в газовой сфере - РИА Новости, 23.07.2024

Сечин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем в газовой сфере

Китай в 2023 году импортировал из России 34 миллиарда кубометров газа, а в этом году российские поставки вырастут до исторического максимума и составят около 40 РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:27

2024-07-23T16:27

2024-07-23T16:28

экономика

китай

россия

игорь сечин

роснефть

сила сибири — 2

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай в 2023 году импортировал из России 34 миллиарда кубометров газа, а в этом году российские поставки вырастут до исторического максимума и составят около 40 миллиардов кубометров, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "В прошлом году Китай импортировал из России 34 миллиарда кубометров природного газа", – сказал он в ходе выступления на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что российско-китайское сотрудничество и в газовой сфере продолжает развиваться. "В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено около 40 миллиардов кубометров газа, что должно укрепить положение нашей страны в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай (опережая Туркменистан и Австралию)", - заявил он. "При этом у России есть все возможности нарастить поставки газа до 100 миллиардов кубометров в год и выше, имея в виду нашу мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке", – добавил Сечин. Россия поставляет в Китай трубопроводный и сжиженный природный газ. Поставки туда по газопроводу "Сила Сибири" в 2023 году выросли до 22,7 миллиарда кубометров, в 2024 году ожидаются на уровне 30 миллиардов кубометров, а в 2025 – достигнут 38 миллиардов кубометров. Также в 2027 году планируется начать поставки по "дальневосточному маршруту" в объеме 10 миллиардов кубометров в год. Рассматривается проект поставок в Китай по "западному маршруту" – по "Силе Сибири 2" – в объеме около 50 миллиардов кубометров. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" (проектная мощность 17,4 миллиона тонн СПГ в год) и "Сахалин 2" (проектная мощность 9,6 миллиона тонн СПГ в год).

https://ria.ru/20240723/eksport-1961511409.html

https://ria.ru/20240723/kitay-1961510090.html

https://ria.ru/20240723/neft-1961509346.html

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экономика, китай, россия, игорь сечин, роснефть, сила сибири — 2