Рейтинг@Mail.ru
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.07.2024
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:51
2024-07-23T13:51
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f662c5c72cc51000f6595a38d7748f1d.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. "За 6 месяцев текущего года (Китай - ред.) импортировал 55 миллионов тонн (российской нефти – ред.)", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике. Вице-премьер КНР Дин Сюэсян сообщал, что Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365295_506:186:2989:2048_1920x0_80_0_0_b6fc75d0b36019c59c269a3b8b25637c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти

Цзяньхуа: Китай в I полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8 процента

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа.
«
"За 6 месяцев текущего года (Китай - ред.) импортировал 55 миллионов тонн (российской нефти – ред.)", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике.
Вице-премьер КНР Дин Сюэсян сообщал, что Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Рекордное количество". На Западе раскрыли неожиданный план Китая по России
18 марта, 18:34
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала