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Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.07.2024
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:51
2024-07-23T13:51
2024-07-23T13:51
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. "За 6 месяцев текущего года (Китай - ред.) импортировал 55 миллионов тонн (российской нефти – ред.)", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике. Вице-премьер КНР Дин Сюэсян сообщал, что Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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экономика, китай, россия
Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти
Цзяньхуа: Китай в I полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8 процента