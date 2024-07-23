https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html

Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти

Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти - РИА Новости, 23.07.2024

Китай за полгода импортировал из России 55 миллионов тонн нефти

Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:51

2024-07-23T13:51

2024-07-23T13:51

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китай за первое полугодие импортировал из России 55 миллионов тонн нефти, сообщил руководитель государственного энергоуправления КНР Чжан Цзяньхуа. "За 6 месяцев текущего года (Китай - ред.) импортировал 55 миллионов тонн (российской нефти – ред.)", – сказал он во время заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетике. Вице-премьер КНР Дин Сюэсян сообщал, что Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти из России на 4,8%, газа – на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html

китай

россия

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2024

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экономика, китай, россия