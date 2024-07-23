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Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 23.07.2024
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09:10 23.07.2024 (обновлено: 09:36 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kitaj-1961372702.html
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 23.07.2024
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой
Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:10
2024-07-23T09:36
экономика
китай
россия
москва
денис мантуров
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, еще лучше реализовывать совместное взаимовыгодное развитие", - приводит слова Дин Сюэсяна во вторник агентство Синьхуа. Дин Сюэсян предложил усилить инвестиционное планирование между сторонами, укрепить взаимодействие и координацию для содействия скорейшей и эффективной реализации совместных проектов, выявлять потенциал инвестиционного взаимодействия для осуществления более эффективного регионального сотрудничества, усиливать политическую поддержку и активно создавать качественную инвестиционную среду.
https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html
https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html
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экономика, китай, россия, москва, денис мантуров
Экономика, Китай, Россия, Москва, Денис Мантуров
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой

Госсовет КНР: Китай готов развивать инвестиционное сотрудничество с Россией

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков
22 июля, 12:50
"Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, еще лучше реализовывать совместное взаимовыгодное развитие", - приводит слова Дин Сюэсяна во вторник агентство Синьхуа.
Дин Сюэсян предложил усилить инвестиционное планирование между сторонами, укрепить взаимодействие и координацию для содействия скорейшей и эффективной реализации совместных проектов, выявлять потенциал инвестиционного взаимодействия для осуществления более эффективного регионального сотрудничества, усиливать политическую поддержку и активно создавать качественную инвестиционную среду.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Договоренности с Си Цзиньпином работают должным образом, заявил Путин
11 июля, 15:17
 
ЭкономикаКитайРоссияМоскваДенис Мантуров
 
 
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