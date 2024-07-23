https://ria.ru/20240723/kitaj-1961372702.html
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 23.07.2024
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой
Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T09:10
2024-07-23T09:10
2024-07-23T09:36
экономика
китай
россия
москва
денис мантуров
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, еще лучше реализовывать совместное взаимовыгодное развитие", - приводит слова Дин Сюэсяна во вторник агентство Синьхуа. Дин Сюэсян предложил усилить инвестиционное планирование между сторонами, укрепить взаимодействие и координацию для содействия скорейшей и эффективной реализации совместных проектов, выявлять потенциал инвестиционного взаимодействия для осуществления более эффективного регионального сотрудничества, усиливать политическую поддержку и активно создавать качественную инвестиционную среду.
https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, москва, денис мантуров
Экономика, Китай, Россия, Москва, Денис Мантуров
Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой
Госсовет КНР: Китай готов развивать инвестиционное сотрудничество с Россией
ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым.
В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.
"Китай
готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, еще лучше реализовывать совместное взаимовыгодное развитие", - приводит слова Дин Сюэсяна во вторник агентство Синьхуа.
Дин Сюэсян предложил усилить инвестиционное планирование между сторонами, укрепить взаимодействие и координацию для содействия скорейшей и эффективной реализации совместных проектов, выявлять потенциал инвестиционного взаимодействия для осуществления более эффективного регионального сотрудничества, усиливать политическую поддержку и активно создавать качественную инвестиционную среду.