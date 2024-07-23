https://ria.ru/20240723/kitaj-1961372702.html

Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой

Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой - РИА Новости, 23.07.2024

Пекин заявил о готовности развивать инвестиционное сотрудничество с Москвой

Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:10

2024-07-23T09:10

2024-07-23T09:36

экономика

китай

россия

москва

денис мантуров

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян в ходе переговоров с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. В понедельник в Москве состоялось заседание межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет Мантуров, с китайской - заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян. "Китай готов работать с Россией для добросовестной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, непрерывно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами, еще лучше реализовывать совместное взаимовыгодное развитие", - приводит слова Дин Сюэсяна во вторник агентство Синьхуа. Дин Сюэсян предложил усилить инвестиционное планирование между сторонами, укрепить взаимодействие и координацию для содействия скорейшей и эффективной реализации совместных проектов, выявлять потенциал инвестиционного взаимодействия для осуществления более эффективного регионального сотрудничества, усиливать политическую поддержку и активно создавать качественную инвестиционную среду.

https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html

https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html

китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, москва, денис мантуров