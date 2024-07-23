https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961592249.html

Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи

Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи - РИА Новости, 23.07.2024

Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи

Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, отметив, что РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T23:13

2024-07-23T23:13

2024-07-23T23:13

краснодарский край

россия

сочи

филипп киркоров

шоубиз

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, отметив, что все живы и здоровы. Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничто не угрожает. Артист в своем аккаунте в Instagram* сообщал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. "Наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Всё это закончилось сегодня. Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, помогал выбираться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий", - сказал Киркоров в своем аккаунте. Он добавил, что будет находиться на съемках фильма "Братья" в Краснодарском крае в течение двух-трех месяцев.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240214/fotografiya-1927371386.html

краснодарский край

россия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, россия, сочи, филипп киркоров