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Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи - РИА Новости, 23.07.2024
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Шоубиз
 
23:13 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961592249.html
Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи
Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи - РИА Новости, 23.07.2024
Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи
Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, отметив, что РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T23:13
2024-07-23T23:13
краснодарский край
россия
сочи
филипп киркоров
шоубиз
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, отметив, что все живы и здоровы. Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничто не угрожает. Артист в своем аккаунте в Instagram* сообщал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. "Наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Всё это закончилось сегодня. Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, помогал выбираться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий", - сказал Киркоров в своем аккаунте. Он добавил, что будет находиться на съемках фильма "Братья" в Краснодарском крае в течение двух-трех месяцев.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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краснодарский край, россия, сочи, филипп киркоров
Краснодарский край, Россия, Сочи, Филипп Киркоров, Шоубиз
Киркоров сообщил, что выбрался из каньона и добрался до отеля в Сочи

Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой добрался до отеля в Сочи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что вместе со съемочной группой фильма "Братья" выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи, отметив, что все живы и здоровы.
Ранее представитель певца Екатерина Успенская сообщала РИА Новости, что Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничто не угрожает. Артист в своем аккаунте в Instagram* сообщал, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок.
«
"Наконец-то мы добрались, нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Всё это закончилось сегодня. Спасибо вам большое за переживания. Мы живы, здоровы. Спасибо тем, кто был с нами, кто нас вытаскивал, спасал, помогал выбираться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий", - сказал Киркоров в своем аккаунте.
Он добавил, что будет находиться на съемках фильма "Братья" в Краснодарском крае в течение двух-трех месяцев.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизКраснодарский крайРоссияСочиФилипп Киркоров
 
 
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