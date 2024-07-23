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Представитель рассказала о состоянии Киркорова - РИА Новости, 23.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:13 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
Представитель рассказала о состоянии Киркорова - РИА Новости, 23.07.2024
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:13
2024-07-23T14:13
культура
россия
краснодарский край
сочи
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская. Ранее Киркоров в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. Киркоров не уточнил, где это случилось. Накануне артист публиковал видео из Сочи. "Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо... Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", - сказала она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
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россия, краснодарский край, сочи, филипп киркоров
Культура, Россия, Краснодарский край, Сочи, Филипп Киркоров
Представитель рассказала о состоянии Киркорова

Представитель: Киркоров находится в Краснодарском крае, он в безопасности

© Фото : телеканал ТНТФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : телеканал ТНТ
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская.
Ранее Киркоров в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. Киркоров не уточнил, где это случилось. Накануне артист публиковал видео из Сочи.
«
"Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо... Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", - сказала она.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураРоссияКраснодарский крайСочиФилипп Киркоров
 
 
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