https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
Представитель рассказала о состоянии Киркорова - РИА Новости, 23.07.2024
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T14:13
2024-07-23T14:13
2024-07-23T14:13
культура
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краснодарский край
сочи
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская. Ранее Киркоров в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. Киркоров не уточнил, где это случилось. Накануне артист публиковал видео из Сочи. "Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо... Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", - сказала она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html
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россия, краснодарский край, сочи, филипп киркоров
Культура, Россия, Краснодарский край, Сочи, Филипп Киркоров
Представитель рассказала о состоянии Киркорова
Представитель: Киркоров находится в Краснодарском крае, он в безопасности