https://ria.ru/20240723/kirkorov-1961452768.html

Представитель рассказала о состоянии Киркорова

Представитель рассказала о состоянии Киркорова - РИА Новости, 23.07.2024

Представитель рассказала о состоянии Киркорова

Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:13

2024-07-23T14:13

2024-07-23T14:13

культура

россия

краснодарский край

сочи

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров находится в Краснодарском крае, его безопасности ничего не угрожает, сообщила РИА Новости представитель певца Екатерина Успенская. Ранее Киркоров в своем аккаунте в Instagram* сообщил, что застрял в каньоне из-за проливного дождя во время съемок. Киркоров не уточнил, где это случилось. Накануне артист публиковал видео из Сочи. "Это произошло в Краснодарском крае, в каньоне Псахо... Сейчас погода уже налаживается, мы находимся здесь в ожидании. Безопасности артиста ничего не угрожает", - сказала она.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240723/sochi-1961392902.html

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россия, краснодарский край, сочи, филипп киркоров