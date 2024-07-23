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Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс - РИА Новости, 23.07.2024
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22:24 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kharris-1961586277.html
Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс
Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс
Вице-президент США Камала Харрис в бытность работы генеральным прокурором штата Калифорния не делала ничего хорошего для страны и американцев, заявила РИА... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T22:24
2024-07-23T22:24
в мире
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калифорния
аризона
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в бытность работы генеральным прокурором штата Калифорния не делала ничего хорошего для страны и американцев, заявила РИА Новости кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн. "Я знала ее, когда та была генеральным прокурором, поскольку в то время я работала на генерального прокурора Аризоны. Она не делала хороших вещей для полиции. Все, что она поддерживала, расходится с конституцией и пользой для американского народа", - сообщила она агентству. По мнению Уинн, нынешняя вице-президент США делала только вредные вещи для американцев и страны в целом. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
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в мире, сша, калифорния, аризона, камала харрис, джо байден
В мире, США, Калифорния, Аризона, Камала Харрис, Джо Байден
Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс

Кандидат в конгресс: Харрис на посту генпрокурора не сделала ничего хорошего

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в бытность работы генеральным прокурором штата Калифорния не делала ничего хорошего для страны и американцев, заявила РИА Новости кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн.
«
"Я знала ее, когда та была генеральным прокурором, поскольку в то время я работала на генерального прокурора Аризоны. Она не делала хороших вещей для полиции. Все, что она поддерживала, расходится с конституцией и пользой для американского народа", - сообщила она агентству.
По мнению Уинн, нынешняя вице-президент США делала только вредные вещи для американцев и страны в целом.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов.
Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
 
В миреСШАКалифорнияАризонаКамала ХаррисДжо Байден
 
 
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