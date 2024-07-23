https://ria.ru/20240723/kharris-1961586277.html

Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс

Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс - РИА Новости, 23.07.2024

Харрис делала для американцев только плохое, заявила кандидат в конгресс

Вице-президент США Камала Харрис в бытность работы генеральным прокурором штата Калифорния не делала ничего хорошего для страны и американцев, заявила РИА... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T22:24

2024-07-23T22:24

2024-07-23T22:24

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калифорния

аризона

камала харрис

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в бытность работы генеральным прокурором штата Калифорния не делала ничего хорошего для страны и американцев, заявила РИА Новости кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн. "Я знала ее, когда та была генеральным прокурором, поскольку в то время я работала на генерального прокурора Аризоны. Она не делала хороших вещей для полиции. Все, что она поддерживала, расходится с конституцией и пользой для американского народа", - сообщила она агентству. По мнению Уинн, нынешняя вице-президент США делала только вредные вещи для американцев и страны в целом. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. Вместе с тем в американской прессе и экспертном сообществе нет единого консенсуса о том, что произойдет с деньгами, которые уже были собраны единым фондом кампании Байден-Харрис. Как отмечают в прессе, средства смогут почти без ограничений использовать в случае, если Харрис остается одним из кандидатов, но если демократы в результате не изберут ее своим кандидатом, то на использование этих средств возникли бы законодательные ограничения.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, калифорния, аризона, камала харрис, джо байден