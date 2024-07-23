https://ria.ru/20240723/kharris-1961582316.html
Харрис пообещала победить на выборах
Харрис пообещала победить на выборах - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис пообещала победить на выборах
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:52
2024-07-23T21:52
2024-07-23T22:03
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить."Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию", - сообщила Харрис на митинге сторонников в Милуоки.Она пообещала объединить партию и победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа."Мы выиграем эти выборы", - заявила она.Харрис поблагодарила за поддержку президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о выходе из гонки."Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока", - сказала вице-президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Харрис пообещала победить на выборах
Харрис заявила, что получила достаточную поддержку для выдвижения кандидатом