https://ria.ru/20240723/kharris-1961582316.html

Харрис пообещала победить на выборах

Харрис пообещала победить на выборах - РИА Новости, 23.07.2024

Харрис пообещала победить на выборах

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:52

2024-07-23T21:52

2024-07-23T22:03

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить."Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию", - сообщила Харрис на митинге сторонников в Милуоки.Она пообещала объединить партию и победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа."Мы выиграем эти выборы", - заявила она.Харрис поблагодарила за поддержку президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о выходе из гонки."Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока", - сказала вице-президент.

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Наталья Макарова

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