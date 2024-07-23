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Харрис пообещала победить на выборах - РИА Новости, 23.07.2024
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21:52 23.07.2024 (обновлено: 22:03 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharris-1961582316.html
Харрис пообещала победить на выборах
Харрис пообещала победить на выборах - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис пообещала победить на выборах
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:52
2024-07-23T22:03
сша
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить."Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию", - сообщила Харрис на митинге сторонников в Милуоки.Она пообещала объединить партию и победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа."Мы выиграем эти выборы", - заявила она.Харрис поблагодарила за поддержку президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о выходе из гонки."Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока", - сказала вице-президент.
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сша, камала харрис, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024, в мире, милуоки, джо байден, дональд трамп
США, Камала Харрис, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024, В мире, Милуоки, Джо Байден, Дональд Трамп
Харрис пообещала победить на выборах

Харрис заявила, что получила достаточную поддержку для выдвижения кандидатом

© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что получает достаточную поддержку для выдвижения кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии и пообещала победить.
«
"Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию", - сообщила Харрис на митинге сторонников в Милуоки.
Она пообещала объединить партию и победить экс-президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
"Мы выиграем эти выборы", - заявила она.
Харрис поблагодарила за поддержку президента США Джо Байдена, который в воскресенье объявил о выходе из гонки.
"Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока", - сказала вице-президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
 
СШАКамала ХаррисПрезидентские выборы в СШАВыборы президента США — 2024В миреМилуокиДжо БайденДональд Трамп
 
 
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