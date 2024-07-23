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Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
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20:17 23.07.2024 (обновлено: 20:41 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharris-1961567528.html
Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис
Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис
Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от Демократической... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T20:17
2024-07-23T20:41
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер."Бескорыстное решение президента Байдена дало Демократической партии уникальную возможность объединиться вокруг нового кандидата, и мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", - объявил Шумер.Он сообщил, что в воскресенье провел телефонный разговор с вице-президентом Харрис, в котором она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а за счет поддержки обычных демократов."Вице-президент Харрис провела поистине впечатляющую работу, заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демократической партии, поддержкой большинства делегатов", - сказал сенатор.Он заявил, что "Демократическая партия открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа".Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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камала харрис, сша, президентские выборы в сша, выборы президента сша — 2024, в мире, чак шумер, дональд трамп
Камала Харрис, США, Президентские выборы в США, Выборы президента США — 2024, В мире, Чак Шумер, Дональд Трамп
Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис

Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что поддерживают кандидатуру Харрис

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
«
"Бескорыстное решение президента Байдена дало Демократической партии уникальную возможность объединиться вокруг нового кандидата, и мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", - объявил Шумер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
21 июля, 22:50
Он сообщил, что в воскресенье провел телефонный разговор с вице-президентом Харрис, в котором она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а за счет поддержки обычных демократов.
"Вице-президент Харрис провела поистине впечатляющую работу, заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демократической партии, поддержкой большинства делегатов", - сказал сенатор.
Он заявил, что "Демократическая партия открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа".
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании
Вчера, 18:51
 
Камала ХаррисСШАПрезидентские выборы в СШАВыборы президента США — 2024В миреЧак ШумерДональд Трамп
 
 
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