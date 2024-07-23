https://ria.ru/20240723/kharris-1961567528.html

Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис

Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис - РИА Новости, 23.07.2024

Лидеры демократов в Конгрессе поддержали кандидатуру Харрис

Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от Демократической... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T20:17

2024-07-23T20:17

2024-07-23T20:41

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Лидеры демократов в Конгрессе заявили, что официально поддерживают кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение в президенты США от Демократической партии, сообщил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер."Бескорыстное решение президента Байдена дало Демократической партии уникальную возможность объединиться вокруг нового кандидата, и мы крайне рады этому... и сегодня мы заявляем о своей поддержке вице-президенту Камале Харрис", - объявил Шумер.Он сообщил, что в воскресенье провел телефонный разговор с вице-президентом Харрис, в котором она завила, что намерена получить номинацию партии не по указанию партийного руководства, а за счет поддержки обычных демократов."Вице-президент Харрис провела поистине впечатляющую работу, заручившись необходимой для того, чтобы выиграть номинацию Демократической партии, поддержкой большинства делегатов", - сказал сенатор.Он заявил, что "Демократическая партия открывает новую главу" своей истории, в которой "вице-президент Харрис победит Дональда Трампа".Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961552248.html

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Наталья Макарова

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