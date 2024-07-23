https://ria.ru/20240723/kharris-1961552248.html

NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании

NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании - РИА Новости, 23.07.2024

NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании

Вице-президент США Камала Харрис может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, во время своей кампании на предстоящих президентских РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T18:51

2024-07-23T18:51

2024-07-23T18:51

в мире

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, во время своей кампании на предстоящих президентских выборах, сообщает газета New York Times. Издание подчеркивает, что для Харрис будет нелегко отделить свой имидж от Байдена, потому что она все-таки была его вице-президентом. "Она (Харрис) может вновь представиться избирателям таким образом, чтобы ответить на их самые большие жалобы... Харрис не Байден, и она может тонко дистанцироваться от его послужного списка и подчеркнуть, что она поступила бы по-другому", - говорится в публикации газеты. Среди проблем, на которых, по версии газеты, будущему кандидату от демократов необходимо будет сосредоточиться, издание называет преступность, миграцию, инфляцию, вопросы по гендерному равенству и свободу слова. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.

https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961535447.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961547122.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024