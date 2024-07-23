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NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании - РИА Новости, 23.07.2024
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18:51 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kharris-1961552248.html
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании - РИА Новости, 23.07.2024
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании
Вице-президент США Камала Харрис может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, во время своей кампании на предстоящих президентских РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T18:51
2024-07-23T18:51
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, во время своей кампании на предстоящих президентских выборах, сообщает газета New York Times. Издание подчеркивает, что для Харрис будет нелегко отделить свой имидж от Байдена, потому что она все-таки была его вице-президентом. "Она (Харрис) может вновь представиться избирателям таким образом, чтобы ответить на их самые большие жалобы... Харрис не Байден, и она может тонко дистанцироваться от его послужного списка и подчеркнуть, что она поступила бы по-другому", - говорится в публикации газеты. Среди проблем, на которых, по версии газеты, будущему кандидату от демократов необходимо будет сосредоточиться, издание называет преступность, миграцию, инфляцию, вопросы по гендерному равенству и свободу слова. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html
https://ria.ru/20240723/bayden-1961535447.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
NYT: Харрис может дистанцироваться от имиджа Байдена в своей кампании

NYT: Харрис может дистанцироваться от ошибок Байдена перед избирателями

© AP Photo / Evan VucciКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис может дистанцироваться от ошибок, допущенных президентом США Джо Байденом, во время своей кампании на предстоящих президентских выборах, сообщает газета New York Times.
Издание подчеркивает, что для Харрис будет нелегко отделить свой имидж от Байдена, потому что она все-таки была его вице-президентом.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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22 июля, 14:05
"Она (Харрис) может вновь представиться избирателям таким образом, чтобы ответить на их самые большие жалобы... Харрис не Байден, и она может тонко дистанцироваться от его послужного списка и подчеркнуть, что она поступила бы по-другому", - говорится в публикации газеты.
Среди проблем, на которых, по версии газеты, будущему кандидату от демократов необходимо будет сосредоточиться, издание называет преступность, миграцию, инфляцию, вопросы по гендерному равенству и свободу слова.
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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы.
Байден 21 июля сообщил, что не пойдет на второй срок. Он поддержал кандидатуру Харрис, которая уже заявила, что намерена выиграть номинацию демократов. При этом сразу же после известия о выходе Байдена из гонки спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена также покинуть пост главы государства. Позднее сенатор-республиканец Эрик Шмитт призвал администрацию применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, объявив его неспособным исполнять обязанности и тем самым принудив его уйти в отставку.
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