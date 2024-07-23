Рейтинг@Mail.ru
СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/kharris-1961502252.html
СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис
СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис
Ряд ключевых членов действующей американской администрации, получивших назначение на свои посты при нынешнем президенте США Джо Байдене, скорее всего, уйдут в... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:53
2024-07-23T15:53
в мире
сша
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_0:24:2512:1436_1920x0_80_0_0_dcff8f0c0a35dda23d137bfb177afb42.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд ключевых членов действующей американской администрации, получивших назначение на свои посты при нынешнем президенте США Джо Байдене, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим лидером страны станет вице-президент Камала Харрис, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, своих постов могут лишиться советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Харрис займет президентский пост, это может привести к встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность... Ключевые лица, назначенные при Байдене, включая советника по нацбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, скорее всего, не получат продления своих нынешних полномочий", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, центральную роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис, если ей удастся стать президентом, скорее всего, будет играть ее нынешний советник по нацбезопасности Филип Гордон. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961454624.html
https://ria.ru/20240723/kharris-1961364169.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961452940_131:0:2363:1674_1920x0_80_0_0_b954acfe5ab26e87b30e1063707232a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис

WSJ: ряд членов администрации США могут уйти в отставку при избрании Харрис

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд ключевых членов действующей американской администрации, получивших назначение на свои посты при нынешнем президенте США Джо Байдене, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим лидером страны станет вице-президент Камала Харрис, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает издание, своих постов могут лишиться советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора, пишут СМИ
Вчера, 14:19
"Если Харрис займет президентский пост, это может привести к встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность... Ключевые лица, назначенные при Байдене, включая советника по нацбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, скорее всего, не получат продления своих нынешних полномочий", - пишет издание.
По данным Wall Street Journal, центральную роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис, если ей удастся стать президентом, скорее всего, будет играть ее нынешний советник по нацбезопасности Филип Гордон.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты
Вчера, 07:21
 
В миреСШАКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала