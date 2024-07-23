https://ria.ru/20240723/kharris-1961502252.html

СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис

СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ предрекли отставки в администрации США в случае победы Харрис

Ряд ключевых членов действующей американской администрации, получивших назначение на свои посты при нынешнем президенте США Джо Байдене, скорее всего, уйдут в... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:53

2024-07-23T15:53

2024-07-23T15:53

в мире

сша

камала харрис

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд ключевых членов действующей американской администрации, получивших назначение на свои посты при нынешнем президенте США Джо Байдене, скорее всего, уйдут в отставку, если следующим лидером страны станет вице-президент Камала Харрис, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, своих постов могут лишиться советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Харрис займет президентский пост, это может привести к встряске команды демократов, отвечающей за национальную безопасность... Ключевые лица, назначенные при Байдене, включая советника по нацбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина, скорее всего, не получат продления своих нынешних полномочий", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, центральную роль в решении вопросов национальной безопасности при Харрис, если ей удастся стать президентом, скорее всего, будет играть ее нынешний советник по нацбезопасности Филип Гордон. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961454624.html

https://ria.ru/20240723/kharris-1961364169.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024