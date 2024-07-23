https://ria.ru/20240723/kharris-1961454624.html

Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора, пишут СМИ

Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2024

Харрис поддержали более 220 конгрессменов и 23 губернатора, пишут СМИ

По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T14:19

2024-07-23T14:19

2024-07-23T14:19

в мире

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере 229 конгрессменов, включая 43 сенатора, и 23 губернатора штатов уже поддержали кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщает портал Axios. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. "Всего через 30 часов после того, как Байден объявил о своем отказе от переизбрания, 186 членов Палаты представителей от Демократической партии, 43 сенатора и 23 губернатора поддержали (кандидатуру - ред.) Харрис", - говорится в сообщении. Как отмечает портал, такая поддержка кандидатуры Харрис демократами демонстрирует их страх переизбрания экс-президента страны Дональда Трампа. При этом, по данным портала, лидер демократов в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис пока не поддержали Харрис публично, но "выступили с обнадёживающими заявлениями". Ранее телеканал ABC News сообщал, что Харрис собрала 100 миллионов долларов с тех пор, как решила выдвинуть свою кандидатуру. Также агентство Блумберг ранее передавало, что многие европейские страны возлагают большие надежды на Харрис, так как им импонирует её видение американской внешней политики и безопасности. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/harris-1961454071.html

https://ria.ru/20240723/tramp-1961449770.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024