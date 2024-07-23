https://ria.ru/20240723/kharris-1961436377.html
Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена
Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена - РИА Новости, 23.07.2024
Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена
Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья заболевшего COVID президента Джо Байдена, его местонахождении в настоящее РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T12:58
2024-07-23T12:58
2024-07-23T13:50
в мире
сша
джо байден
камала харрис
лорен боберт
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575752022_201:370:2193:1491_1920x0_80_0_0_9b77fb6b5bc204e3e95b80bc05c43774.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья заболевшего COVID президента Джо Байдена, его местонахождении в настоящее время и его способности исполнять обязанности главнокомандующего, сообщает телеканал Fox News. Ранее сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена. "Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего", - говорится в публикации Fox News, который несколько раз отправил вице-президенту соответствующие вопросы. Телеканал также спросил у нее, знает ли она, где находился Байден в последние несколько дней и контактировали ли они, однако эти вопросы тоже остались без ответа. Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.
https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html
https://ria.ru/20240723/bayden-1961363162.html
https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575752022_383:293:1981:1491_1920x0_80_0_0_deee4ef3be1b8d2fb6d4fff3ca3c6e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, камала харрис, лорен боберт, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Лорен Боберт, Выборы президента США — 2024
Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена
Fox News: Харрис не ответила на вопросы о состоянии и местоположении Байдена
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья заболевшего COVID президента Джо Байдена, его местонахождении в настоящее время и его способности исполнять обязанности главнокомандующего, сообщает телеканал Fox News
.
Ранее сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена.
"Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего", - говорится в публикации Fox News, который несколько раз отправил вице-президенту соответствующие вопросы.
Телеканал также спросил у нее, знает ли она, где находился Байден в последние несколько дней и контактировали ли они, однако эти вопросы тоже остались без ответа.
Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается.
Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт
в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.