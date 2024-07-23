https://ria.ru/20240723/kharris-1961436377.html

Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена

Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена - РИА Новости, 23.07.2024

Харрис отказалась отвечать на вопросы СМИ о местонахождении Байдена

Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья заболевшего COVID президента Джо Байдена, его местонахождении в настоящее РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T12:58

2024-07-23T12:58

2024-07-23T13:50

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья заболевшего COVID президента Джо Байдена, его местонахождении в настоящее время и его способности исполнять обязанности главнокомандующего, сообщает телеканал Fox News. Ранее сенатор-республиканец США Эрик Шмитт призвал правительство применить 25-ю поправку к Конституции в отношении президента Джо Байдена, тем самым принудив его уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Камале Харрис. Член палаты представителей США Нэнси Мейс из Республиканской партии заявила, что в понедельник вынесет на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена. "Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего", - говорится в публикации Fox News, который несколько раз отправил вице-президенту соответствующие вопросы. Телеканал также спросил у нее, знает ли она, где находился Байден в последние несколько дней и контактировали ли они, однако эти вопросы тоже остались без ответа. Байден остается на изоляции с прошлой недели из-за обнаруженного у него коронавируса. За последние дни американский президент ни разу не появлялся на публике, а в минувшее воскресенье и вовсе опубликовал письмо о решении отказаться от планов по переизбранию, хотя в последние недели неоднократно повторял, что выходить из гонки не собирается. Отсутствие президента вызывает все больше вопросов в американском обществе и политическом пространстве. В частности, конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в понедельник потребовала от Байдена до конца дня доказать, что он жив, на фоне спекуляций о состоянии его здоровья.

https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961363162.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961334764.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, лорен боберт, выборы президента сша — 2024