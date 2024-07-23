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СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты - РИА Новости, 23.07.2024
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07:21 23.07.2024 (обновлено: 07:27 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharris-1961364169.html
СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты
СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты
Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президента от Демократической партии,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T07:21
2024-07-23T07:27
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президента от Демократической партии, сообщает телеканал ABC News. "Я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии... Я с нетерпением жду возможности официально принять эту номинацию в скором времени", - цитирует телеканал заявление Харрис. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты

ABC: Харрис заявила о достаточном числе голосов для выдвижения в президенты США

© AP Photo / Susan WalshКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что заручилась достаточной поддержкой для того, чтобы стать кандидатом в президента от Демократической партии, сообщает телеканал ABC News.
"Я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии... Я с нетерпением жду возможности официально принять эту номинацию в скором времени", - цитирует телеканал заявление Харрис.
Камала Харрис во время звонка от Джо Байдена в предвыборном штабе демократов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис расхохоталась во время разговора с Байденом
Вчера, 05:12
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Харрис.
 
СШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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