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СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
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04:22 23.07.2024 (обновлено: 05:30 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharris-1961358384.html
СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки
СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки
Вице-президент США Камала Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T04:22
2024-07-23T05:30
сша
камала харрис
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, пишет издание Newsweek. "Два политических опроса, проведенные после того, как президент Джо Байден свернул свою кампанию по переизбранию, демонстрируют, что Камала Харрис проигрывает экс-президенту Дональду Трампу при условии, что будет избрана кандидатом от Демократической партии", - говорится в публикации. Издание приводит опрос, совместно проведенный организациями On Point Politics и SoCal Research. Согласно ему, 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43%. Оставшиеся 6% не выразили уверенность в ком-либо из двух кандидатов. Опрос был проведен 21 июля среди 800 потенциального избирателя США, погрешность составила 3,5 процентных пункта. По данным другого опроса, проведенного аналитической компанией Morning Consult, за Харрис отдали бы голос 45% опрошенных против 47% у Трампа. Опрос был проведен среди 4001 зарегистрированного избирателя, погрешность составила 2 процентных пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
https://ria.ru/20240723/kharris-1961351631.html
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РИА Новости
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сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Newsweek: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, пишет издание Newsweek.
«
"Два политических опроса, проведенные после того, как президент Джо Байден свернул свою кампанию по переизбранию, демонстрируют, что Камала Харрис проигрывает экс-президенту Дональду Трампу при условии, что будет избрана кандидатом от Демократической партии", - говорится в публикации.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Харрис назвала избирательную кампанию демократов американскими горками
01:05
Издание приводит опрос, совместно проведенный организациями On Point Politics и SoCal Research. Согласно ему, 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43%. Оставшиеся 6% не выразили уверенность в ком-либо из двух кандидатов. Опрос был проведен 21 июля среди 800 потенциального избирателя США, погрешность составила 3,5 процентных пункта.
По данным другого опроса, проведенного аналитической компанией Morning Consult, за Харрис отдали бы голос 45% опрошенных против 47% у Трампа. Опрос был проведен среди 4001 зарегистрированного избирателя, погрешность составила 2 процентных пункта.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Демократы после выхода Байдена из гонки называют Трампа слишком старым
Вчера, 20:34
 
СШАКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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