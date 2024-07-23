https://ria.ru/20240723/kharris-1961358384.html

СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки

СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ: Харрис уступает Трампу в первых опросах после выхода Байдена из гонки

Вице-президент США Камала Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T04:22

2024-07-23T04:22

2024-07-23T05:30

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис проигрывает экс-президенту и кандидату от республиканцев Дональду Трампу в первых опросах после снятия президентом Джо Байденом своей кандидатуры с выборов, пишет издание Newsweek. "Два политических опроса, проведенные после того, как президент Джо Байден свернул свою кампанию по переизбранию, демонстрируют, что Камала Харрис проигрывает экс-президенту Дональду Трампу при условии, что будет избрана кандидатом от Демократической партии", - говорится в публикации. Издание приводит опрос, совместно проведенный организациями On Point Politics и SoCal Research. Согласно ему, 51% респондентов заявил, что проголосует за Трампа, в то время как Харрис выбрали бы 43%. Оставшиеся 6% не выразили уверенность в ком-либо из двух кандидатов. Опрос был проведен 21 июля среди 800 потенциального избирателя США, погрешность составила 3,5 процентных пункта. По данным другого опроса, проведенного аналитической компанией Morning Consult, за Харрис отдали бы голос 45% опрошенных против 47% у Трампа. Опрос был проведен среди 4001 зарегистрированного избирателя, погрешность составила 2 процентных пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240723/kharris-1961351631.html

https://ria.ru/20240722/tramp-1961325486.html

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сша, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире