https://ria.ru/20240723/kharkov-1961360312.html

Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом

Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2024

Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом

Женщины-военнослужащие зафиксированы в рядах ВСУ под Харьковом, в основном их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах ПВО у города, рассказал РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T05:23

2024-07-23T05:23

2024-07-23T06:04

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Женщины-военнослужащие зафиксированы в рядах ВСУ под Харьковом, в основном их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах ПВО у города, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север". "Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом", - сообщил "Гамбит". В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на харьковском направлении. На ней военнослужащие ВСУ докладывают обстановку военному с позывным "Жокей", среди голосов встречается женский с позывным "Дана". По словам "Гамбита", на линии боевого соприкосновения его подразделение присутствие женщин не фиксировало. В июне заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240719/vsu-1960622994.html

https://ria.ru/20240718/kharkov-1960387149.html

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украина, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире