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Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 23.07.2024 (обновлено: 06:04 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kharkov-1961360312.html
Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом
Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом - РИА Новости, 23.07.2024
Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом
Женщины-военнослужащие зафиксированы в рядах ВСУ под Харьковом, в основном их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах ПВО у города, рассказал РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T05:23
2024-07-23T06:04
специальная военная операция на украине
украина
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Женщины-военнослужащие зафиксированы в рядах ВСУ под Харьковом, в основном их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах ПВО у города, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север". "Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом", - сообщил "Гамбит". В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на харьковском направлении. На ней военнослужащие ВСУ докладывают обстановку военному с позывным "Жокей", среди голосов встречается женский с позывным "Дана". По словам "Гамбита", на линии боевого соприкосновения его подразделение присутствие женщин не фиксировало. В июне заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240719/vsu-1960622994.html
https://ria.ru/20240718/kharkov-1960387149.html
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украина, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Офицер рассказал о женщинах в ВСУ, которые "следят за небом" под Харьковом

Офицер ВС России: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июл – РИА Новости. Женщины-военнослужащие зафиксированы в рядах ВСУ под Харьковом, в основном их роль сводится к комендантской службе и дежурстве на постах ПВО у города, рассказал РИА Новости российский офицер с позывным "Гамбит" из подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск "Север".
«
"Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом", - сообщил "Гамбит".
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В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на харьковском направлении. На ней военнослужащие ВСУ докладывают обстановку военному с позывным "Жокей", среди голосов встречается женский с позывным "Дана". По словам "Гамбита", на линии боевого соприкосновения его подразделение присутствие женщин не фиксировало.
В июне заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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