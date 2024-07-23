https://ria.ru/20240723/karter-1961558074.html

В центре экс-президента США Картера опровергли сообщения о его смерти

В центре экс-президента США Картера опровергли сообщения о его смерти - РИА Новости, 23.07.2024

В центре экс-президента США Картера опровергли сообщения о его смерти

В центре бывшего президента США Джимми Картера РИА Новости опровергли сообщения о его смерти и назвали ложным распространяемое в соцсетях письмо о кончине... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T19:22

2024-07-23T19:22

2024-07-23T19:30

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. В центре бывшего президента США Джимми Картера РИА Новости опровергли сообщения о его смерти и назвали ложным распространяемое в соцсетях письмо о кончине политика."Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим - ред.) изменений не было", - сообщили агентству в центре Картера.Во вторник в американских социальных сетях начали активно распространяться сообщения о том, что экс-президент США Джимми Картер якобы скончался незадолго до своего 100-летнего юбилея. В частности, во вторник в соцсети Х появилась публикация с изображением письма от имени "офиса Джимми Картера", в котором говорится, что тот ушел из жизни ночью 23 июля в своем доме в штате Джорджия. Американские СМИ уже назвали эти утверждения не соответствующими действительности.По данным телеканала Fox News, первоначально о кончине Картера, которому 1 октября должно исполниться 100 лет, начала писать "крайне правая политическая активистка" Лора Лумер, после чего пост с письмом стал активно распространяться по интернет-пространству. Позднее сама Лумер в соцсети Х опровергла свое же сообщение, назвав письмо сфабрикованным, однако изначальная информация уже широко разошлась среди пользователей.

https://ria.ru/20240722/bayden-1961331401.html

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