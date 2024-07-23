https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html

Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries

Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024

Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:37

2024-07-23T16:37

2024-07-23T18:20

россия

рамзан кадыров

адам делимханов

wildberries

госдума рф

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. "Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом", — написал он в Telegram-канале.По словам Кадырова, "рейдеры" оградили жену Владислава Бакальчука Татьяну от ее мужа и семерых детей. Он добавил, что супруги сейчас даже не могут встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.Глава Чечни также заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor" и это похоже на рейдерский захват. Он подчеркнул, что сделает все возможное для возвращения в семью Татьяны Бакальчук и защиты легального бизнеса. Для этого Кадыров обратился к депутату Адаму Делимханову. По его словам, все причастные к рейдерским махинациям должны прекратить эту деятельность, вернуть супругу Владислава Бакальчука и сам бизнес в семью.В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод". Бакальчук добавила, что с самого начала все было согласовано с ее мужем, который лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

https://realty.ria.ru/20240607/wildberries-1951331839.html

https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html

https://ria.ru/20240605/wildberries-1950794684.html

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россия, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф