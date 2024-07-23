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Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
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16:37 23.07.2024 (обновлено: 18:20 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/kadyrov-1961515146.html
Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries
Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries - РИА Новости, 23.07.2024
Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:37
2024-07-23T18:20
россия
рамзан кадыров
адам делимханов
wildberries
госдума рф
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ. &quot;Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Кадырова, "рейдеры" оградили жену Владислава Бакальчука Татьяну от ее мужа и семерых детей. Он добавил, что супруги сейчас даже не могут встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.Глава Чечни также заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor" и это похоже на рейдерский захват. Он подчеркнул, что сделает все возможное для возвращения в семью Татьяны Бакальчук и защиты легального бизнеса. Для этого Кадыров обратился к депутату Адаму Делимханову. По его словам, все причастные к рейдерским махинациям должны прекратить эту деятельность, вернуть супругу Владислава Бакальчука и сам бизнес в семью.В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод". Бакальчук добавила, что с самого начала все было согласовано с ее мужем, который лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
https://realty.ria.ru/20240607/wildberries-1951331839.html
https://ria.ru/20240618/wildberries-1953826487.html
https://ria.ru/20240605/wildberries-1950794684.html
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россия, рамзан кадыров, адам делимханов, wildberries, госдума рф
Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Wildberries, Госдума РФ
Кадыров заявил о рейдерском захвате Wildberries

Кадыров поручил Делимханову изучить ситуацию с "рейдерским захватом" Wildberries

© Kadyrov_95/TelegramРамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Рамзан Кадыров во время встречи с Владиславом Бакальчуком
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом Владиславом Бакальчуком и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову изучить ситуацию вокруг объединения Wildberries с группой Russ.
«

"Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом", — написал он в Telegram-канале.

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По словам Кадырова, "рейдеры" оградили жену Владислава Бакальчука Татьяну от ее мужа и семерых детей. Он добавил, что супруги сейчас даже не могут встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Глава Чечни также заявил, что активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor" и это похоже на рейдерский захват. Он подчеркнул, что сделает все возможное для возвращения в семью Татьяны Бакальчук и защиты легального бизнеса. Для этого Кадыров обратился к депутату Адаму Делимханову. По его словам, все причастные к рейдерским махинациям должны прекратить эту деятельность, вернуть супругу Владислава Бакальчука и сам бизнес в семью.
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В свою очередь, Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. По ее словам, это не что иное, как "развод". Бакальчук добавила, что с самого начала все было согласовано с ее мужем, который лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.
В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
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РоссияРамзан КадыровАдам ДелимхановWildberriesГосдума РФ
 
 
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