СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы
JP: Израиль может временно вывести войска из Газы ради сделки с ХАМАС
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по прекращению огня и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщает в понедельник новостной портал The Jerusalem Post с ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
"ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы, чтобы дать возможность продвинуться первому этапу сделки по освобождению заложников", - цитирует издание высокопоставленных представителей оборонного ведомства.
Согласно сообщению портала, Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если полностью выведет свои войска из Газы на 42 дня, однако эта уступка позволит освободить из плена ХАМАС от 18 до 33 заложников, оставшихся в живых.
Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит условия сделки с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.
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Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.