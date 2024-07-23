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СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы - РИА Новости, 23.07.2024
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10:36 23.07.2024 (обновлено: 11:28 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/izrail-1961393370.html
СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы
СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы - РИА Новости, 23.07.2024
СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T10:36
2024-07-23T11:28
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по прекращению огня и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщает в понедельник новостной портал The Jerusalem Post с ссылкой на источники в оборонном ведомстве. "ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы, чтобы дать возможность продвинуться первому этапу сделки по освобождению заложников", - цитирует издание высокопоставленных представителей оборонного ведомства. Согласно сообщению портала, Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если полностью выведет свои войска из Газы на 42 дня, однако эта уступка позволит освободить из плена ХАМАС от 18 до 33 заложников, оставшихся в живых. Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит условия сделки с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html
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в мире, цены на нефть, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы

JP: Израиль может временно вывести войска из Газы ради сделки с ХАМАС

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по прекращению огня и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщает в понедельник новостной портал The Jerusalem Post с ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
"ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы, чтобы дать возможность продвинуться первому этапу сделки по освобождению заложников", - цитирует издание высокопоставленных представителей оборонного ведомства.
Вид при обстреле сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Делегация Израиля не приехала на переговоры по Газе, пишут СМИ
19 июля, 12:35
Согласно сообщению портала, Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если полностью выведет свои войска из Газы на 42 дня, однако эта уступка позволит освободить из плена ХАМАС от 18 до 33 заложников, оставшихся в живых.
Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит условия сделки с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Армия Израиля сообщила о гибели двух заложников ХАМАС
22 июля, 14:04
Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от победы над ХАМАС
Вчера, 08:44
 
В миреЦены на нефтьИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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