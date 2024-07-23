https://ria.ru/20240723/izrail-1961393370.html

СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы

СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы - РИА Новости, 23.07.2024

СМИ: Израиль может временно вывести войска из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T10:36

2024-07-23T10:36

2024-07-23T11:28

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может временно вывести войска с территории сектора Газа, чтобы не упустить возможность продвижения первого этапа сделки по прекращению огня и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщает в понедельник новостной портал The Jerusalem Post с ссылкой на источники в оборонном ведомстве. "ЦАХАЛ может временно вывести войска из Газы, чтобы дать возможность продвинуться первому этапу сделки по освобождению заложников", - цитирует издание высокопоставленных представителей оборонного ведомства. Согласно сообщению портала, Израиль не понесет значительных потерь в плане безопасности, если полностью выведет свои войска из Газы на 42 дня, однако эта уступка позволит освободить из плена ХАМАС от 18 до 33 заложников, оставшихся в живых. Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудит условия сделки с высшими должностными лицами США во время своего трехдневного визита в Вашингтон. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240719/gaza-1960686257.html

https://ria.ru/20240722/izrail-1961217430.html

https://ria.ru/20240723/netanjahu-1961369424.html

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Варвара Скокшина

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