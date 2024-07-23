https://ria.ru/20240723/istrebitel-1961353054.html

Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения

Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения - РИА Новости, 23.07.2024

Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения

Великобритания, Италия и Япония совместно представили на международном авиасалоне в британском Фарнборо концептуальную модель истребителя нового поколения,... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T01:49

2024-07-23T01:49

2024-07-23T02:16

италия

япония

великобритания

в мире

bae systems

eurofighter typhoon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535309_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_21ecab5ceee19728234a207dcd12eead.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Великобритания, Италия и Япония совместно представили на международном авиасалоне в британском Фарнборо концептуальную модель истребителя нового поколения, введение которого в эксплуатацию планируется в 2035 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном итальянской машиностроительной группой Leonardo. "Три страны-участницы программы глобальной боевой авиации (GCAP) - Великобритания, Италия и Япония - представили на международном авиасалоне в Фарнборо новую концептуальную модель боевого самолета следующего поколения", - говорится в пресс-релизе компании. По словам одного из директоров британской оборонной корпорации BAE Systems Германа Класена, которые приводит агентство Рейтер, партнеры планируют перейти к проектированию и разработке истребителя в 2025 году. Отмечается, что новая модель отличается по сравнению с предыдущими концептами увеличенным размахом крыльев для улучшения аэродинамики самолета. Он будет оснащен интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной пилота, работающей на ПО, а также интегрированными датчиками и мощным радаром нового поколения, способным предоставлять в 10 тысяч раза больше данных. чем нынешние системы, сказано в тексте. Британская версия истребителя будет называться Tempest. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В середине декабря 2023 года министры обороны Японии, Британии и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. В новую структуру войдут представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов. Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2024 году должны приступить к непосредственной разработке истребителя. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. В марте этого года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

италия

япония

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

италия, япония, великобритания, в мире, bae systems, eurofighter typhoon