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Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения - РИА Новости, 23.07.2024
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01:49 23.07.2024 (обновлено: 02:16 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/istrebitel-1961353054.html
Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения
Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения - РИА Новости, 23.07.2024
Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения
Великобритания, Италия и Япония совместно представили на международном авиасалоне в британском Фарнборо концептуальную модель истребителя нового поколения,... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T01:49
2024-07-23T02:16
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великобритания
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Великобритания, Италия и Япония совместно представили на международном авиасалоне в британском Фарнборо концептуальную модель истребителя нового поколения, введение которого в эксплуатацию планируется в 2035 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном итальянской машиностроительной группой Leonardo. "Три страны-участницы программы глобальной боевой авиации (GCAP) - Великобритания, Италия и Япония - представили на международном авиасалоне в Фарнборо новую концептуальную модель боевого самолета следующего поколения", - говорится в пресс-релизе компании. По словам одного из директоров британской оборонной корпорации BAE Systems Германа Класена, которые приводит агентство Рейтер, партнеры планируют перейти к проектированию и разработке истребителя в 2025 году. Отмечается, что новая модель отличается по сравнению с предыдущими концептами увеличенным размахом крыльев для улучшения аэродинамики самолета. Он будет оснащен интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной пилота, работающей на ПО, а также интегрированными датчиками и мощным радаром нового поколения, способным предоставлять в 10 тысяч раза больше данных. чем нынешние системы, сказано в тексте. Британская версия истребителя будет называться Tempest. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon. В середине декабря 2023 года министры обороны Японии, Британии и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. В новую структуру войдут представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов. Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2024 году должны приступить к непосредственной разработке истребителя. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. В марте этого года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html
https://ria.ru/20231214/istrebiteli-1915779337.html
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италия, япония, великобритания, в мире, bae systems, eurofighter typhoon
Италия, Япония, Великобритания, В мире, BAE Systems, Eurofighter Typhoon
Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения

Британия, Италия и Япония представили концепт истребителя нового поколения

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский курсант Королевской военной академии
Британский курсант Королевской военной академии - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский курсант Королевской военной академии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Великобритания, Италия и Япония совместно представили на международном авиасалоне в британском Фарнборо концептуальную модель истребителя нового поколения, введение которого в эксплуатацию планируется в 2035 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном итальянской машиностроительной группой Leonardo.
«
"Три страны-участницы программы глобальной боевой авиации (GCAP) - Великобритания, Италия и Япония - представили на международном авиасалоне в Фарнборо новую концептуальную модель боевого самолета следующего поколения", - говорится в пресс-релизе компании.
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По словам одного из директоров британской оборонной корпорации BAE Systems Германа Класена, которые приводит агентство Рейтер, партнеры планируют перейти к проектированию и разработке истребителя в 2025 году.
Отмечается, что новая модель отличается по сравнению с предыдущими концептами увеличенным размахом крыльев для улучшения аэродинамики самолета. Он будет оснащен интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной пилота, работающей на ПО, а также интегрированными датчиками и мощным радаром нового поколения, способным предоставлять в 10 тысяч раза больше данных. чем нынешние системы, сказано в тексте. Британская версия истребителя будет называться Tempest.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения. В Японии он должен заменить F2, а в Италии и Британии - Eurofighter Typhoon.
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В середине декабря 2023 года министры обороны Японии, Британии и Италии подписали в Токио договор о создании организации для совместной разработки истребителя нового поколения. В новую структуру войдут представители трех стран, она должна стать главной командной базой проекта по созданию истребителя, который должен поступить на вооружение к 2035 году. Штаб организации будет находиться в Британии, возглавит его представитель Японии, а главой производственной части станет представитель Италии. Как ожидается, организация будет состоять из нескольких сотен человек и начнет работу с марта 2025 года. В функции организации будет входить контроль за контрактами с частными компаниями, экспортом, а также урегулирование финансовых вопросов.
Италия и Япония вместе с Великобританией участвуют в программе глобальной боевой авиации (Global Combat Air Program) по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Как ожидается, страны в 2024 году должны приступить к непосредственной разработке истребителя. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей, находящихся на вооружении во всем мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries для Японии, BAE Systems Plc для Великобритании и Leonardo SpA для Италии. В марте этого года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
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