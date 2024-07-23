https://ria.ru/20240723/isk-1961504290.html

В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса"

В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса" - РИА Новости, 23.07.2024

В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса"

Коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд, сообщили в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T15:58

2024-07-23T15:58

2024-07-23T16:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

крокус сити холл

ингосстрах

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале "Крокус Сити Холл", и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО "Ингосстрах", — отметили там.Как указано, "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.

https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html

https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html

москва

красногорск

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происшествия, москва, красногорск, крокус сити холл, ингосстрах