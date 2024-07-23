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В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса"
В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса" - РИА Новости, 23.07.2024
В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса"
Коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд, сообщили в Telegram-канале судов общей... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T15:58
2024-07-23T15:58
2024-07-23T16:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
крокус сити холл
ингосстрах
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус Сити Холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступил коллективный иск граждан, находившихся в концертном зале "Крокус Сити Холл", и родственников погибших в результате трагических событий 22 марта 2024 года, к СПАО "Ингосстрах", — отметили там.Как указано, "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
https://ria.ru/20240611/krokus-1952150181.html
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происшествия, москва, красногорск, крокус сити холл, ингосстрах
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Крокус Сити Холл, Ингосстрах
В суд поступил коллективный иск потерпевших по делу "Крокуса"
В суд поступил коллективный иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху"