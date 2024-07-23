https://ria.ru/20240723/ingosstrah-1961581831.html

"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"

"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.07.2024

"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"

"Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T21:47

2024-07-23T21:47

2024-07-23T21:47

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

москва

ингосстрах

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании. "Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.

https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html

https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html

красногорск

москва

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