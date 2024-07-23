Рейтинг@Mail.ru
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:47 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/ingosstrah-1961581831.html
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.07.2024
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:47
2024-07-23T21:47
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
москва
ингосстрах
крокус
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании. "Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.
https://ria.ru/20240721/ekspertizy-1961003821.html
https://ria.ru/20240708/orden-1958332769.html
красногорск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfcde525e275afa4984b4ccd5f211f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, москва, ингосстрах, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Москва, Ингосстрах, Крокус, Крокус Сити Холл
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"

"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Следствие проведет экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в "Крокусе"
21 июля, 09:10
«
"Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Мужчину, пытавшегося обезвредить стрелка в "Крокусе", наградили посмертно
8 июля, 18:57
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскМоскваИнгосстрахКрокусКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала