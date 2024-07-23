"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших в "Крокусе"
"Ингосстрах" урегулировал упрощенно убытки пострадавших при теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" урегулировал в упрощенном порядке убытки граждан, чье здоровье или имущество пострадало при теракте в "Крокусе", в то же время риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности, исковое заявление о невыплатах не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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"Мы все помним о произошедшем и выражаем соболезнования родственникам погибших и всем пострадавшим в результате теракта в "Крокусе". Убытки клиентов "Ингосстраха", чье здоровье или имущество пострадало в этой ужасной трагедии, мы урегулировали в упрощенном порядке", - рассказали в компании.
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"Исковое заявление пока к нам не поступало. Риск "теракт" не был включен клиентом в договор страхования гражданской ответственности. "Ингосстрах" всегда тщательно соблюдает все обязательства перед своими клиентами и партнерами", - отметили там же.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Во вторник в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что коллективный иск граждан, находившихся в "Крокус сити холле", и родственников погибших к "Ингосстраху" поступил в суд. В сообщении подчеркивается, что "истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Отмечается, что вопрос о принятии иска судом пока не решен.