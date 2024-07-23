https://ria.ru/20240723/hotsenko-1961442178.html
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город" - РИА Новости, 23.07.2024
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
омская область
омская область
виталий хоценко
аппаратно-программный комплекс "безопасный город"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961441484_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_2a8698d45799533c70fbb98895d0c0b9.jpg
ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе регионального правительства. На выездном заседании координационного совещания рассматривались вопросы дальнейшего развития "Безопасного города". Эта система разработана для совместной работы служб и ведомств для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, информирования людей и создания комфортных условий жизни. "Перед совещанием у нас была возможность познакомиться с его работой. Практика показала, что этот комплекс эффективен для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями. В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель – развивать "Безопасный город", используя современные разработки и подходы в этой сфере", - отметил Хоценко. В структуру "Безопасного города" входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910160743.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961441484_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_c1523740165ef2135d59b8ec50682f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко, аппаратно-программный комплекс "безопасный город"
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"
ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На выездном заседании координационного совещания рассматривались вопросы дальнейшего развития "Безопасного города"
. Эта система разработана для совместной работы служб и ведомств для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, информирования людей и создания комфортных условий жизни.
"Перед совещанием у нас была возможность познакомиться с его работой. Практика показала, что этот комплекс эффективен для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями. В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель – развивать "Безопасный город", используя современные разработки и подходы в этой сфере", - отметил Хоценко.
В структуру "Безопасного города" входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.