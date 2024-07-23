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Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город" - РИА Новости, 23.07.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
13:23 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/hotsenko-1961442178.html
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город" - РИА Новости, 23.07.2024
Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T13:23
2024-07-23T13:23
омская область
омская область
виталий хоценко
аппаратно-программный комплекс "безопасный город"
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ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе регионального правительства. На выездном заседании координационного совещания рассматривались вопросы дальнейшего развития "Безопасного города". Эта система разработана для совместной работы служб и ведомств для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, информирования людей и создания комфортных условий жизни. "Перед совещанием у нас была возможность познакомиться с его работой. Практика показала, что этот комплекс эффективен для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями. В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель – развивать "Безопасный город", используя современные разработки и подходы в этой сфере", - отметил Хоценко. В структуру "Безопасного города" входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910160743.html
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омская область, виталий хоценко, аппаратно-программный комплекс "безопасный город"
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Губернатор Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие систем Безопасный город - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На выездном заседании координационного совещания рассматривались вопросы дальнейшего развития "Безопасного города". Эта система разработана для совместной работы служб и ведомств для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, информирования людей и создания комфортных условий жизни.
"Перед совещанием у нас была возможность познакомиться с его работой. Практика показала, что этот комплекс эффективен для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями. В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель – развивать "Безопасный город", используя современные разработки и подходы в этой сфере", - отметил Хоценко.
В структуру "Безопасного города" входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября 2023, 18:11
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоАппаратно-программный комплекс "Безопасный город"
 
 
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