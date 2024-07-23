https://ria.ru/20240723/hotsenko-1961442178.html

Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"

Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город" - РИА Новости, 23.07.2024

Губернатор Хоценко обсудил с экспертами развитие систем "Безопасный город"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T13:23

2024-07-23T13:23

2024-07-23T13:23

омская область

омская область

виталий хоценко

аппаратно-программный комплекс "безопасный город"

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ОМСК, 23 июл — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с экспертами развитие аппаратно-программного комплекса систем "Безопасный город", рассказали в пресс-службе регионального правительства. На выездном заседании координационного совещания рассматривались вопросы дальнейшего развития "Безопасного города". Эта система разработана для совместной работы служб и ведомств для предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций, информирования людей и создания комфортных условий жизни. "Перед совещанием у нас была возможность познакомиться с его работой. Практика показала, что этот комплекс эффективен для обеспечения правопорядка в местах массового нахождения людей, фиксации случаев несоблюдения ПДД и борьбы с правонарушениями. В систему интегрировано более 1700 видеокамер и 225 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Наша цель – развивать "Безопасный город", используя современные разработки и подходы в этой сфере", - отметил Хоценко. В структуру "Безопасного города" входит пять подсистем, в том числе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", видеонаблюдения в местах массового нахождения людей и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

https://ria.ru/20231117/khotsenko-1910160743.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омская область, виталий хоценко, аппаратно-программный комплекс "безопасный город"