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Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека - РИА Новости, 23.07.2024
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21:55 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gutsul-1961582549.html
Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека
Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека - РИА Новости, 23.07.2024
Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила центральные власти Молдавии в нарушении прав человека и гражданских свобод, такое заявление она сделала после заседания... РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T21:55
2024-07-23T21:55
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила центральные власти Молдавии в нарушении прав человека и гражданских свобод, такое заявление она сделала после заседания суда, на котором рассматривалось её уголовное дело. Власти Молдавии обвиняют Гуцул и активистку политблока "Победа" Светлану Попан в финансовых нарушениях, связанных с запрещённой в Молдавии партией "Шор". Заседание суда во вторник прошло на фоне пикета в поддержку Гуцул и Попан. Протестующие отмечали, что обвинения носят политически мотивированный характер и направлены на подавление оппозиции. "На сегодняшнем заседании суда мы приблизились к нашей победе по сфабрикованному уголовному делу. Мы честны перед судом и перед гражданами, потому что наша команда, каждый мой единомышленник работает в интересах автономии и её жителей… На выборах главы республики этой осенью президент Майя Санду и её партия почувствуют на себе народный гнев и возмездие за преступную деятельность и диктатуру. Абсолютная безнаказанность за нарушение прав человека, нищету и вовлечение нашей страны в военный конфликт в конечном счёте сыграют против действующей молдавской власти", - заявила Гуцул на выходе из зала суда. Гуцул также обвинила власти в использовании внешней поддержки для подавления оппозиции внутри страны, что включает в себя преследование оппозиционных политиков, закрытие телеканалов и возбуждение новых уголовных дел. Оппозиция в Молдавии настаивает на прозрачности и справедливости в судебных процессах, утверждая, что обвинения служат инструментом для укрепления власти и контроля над оппозицией. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240723/piket-1961501192.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека

Гуцул обвинила власти Молдавии в нарушении прав человека и гражданских свобод

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обвинила центральные власти Молдавии в нарушении прав человека и гражданских свобод, такое заявление она сделала после заседания суда, на котором рассматривалось её уголовное дело.
Власти Молдавии обвиняют Гуцул и активистку политблока "Победа" Светлану Попан в финансовых нарушениях, связанных с запрещённой в Молдавии партией "Шор". Заседание суда во вторник прошло на фоне пикета в поддержку Гуцул и Попан. Протестующие отмечали, что обвинения носят политически мотивированный характер и направлены на подавление оппозиции.
Пикет в поддержку Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Сторонники Гуцул устроили пикет в ее поддержку у здания суда в Кишиневе
Вчера, 15:49
«
"На сегодняшнем заседании суда мы приблизились к нашей победе по сфабрикованному уголовному делу. Мы честны перед судом и перед гражданами, потому что наша команда, каждый мой единомышленник работает в интересах автономии и её жителей… На выборах главы республики этой осенью президент Майя Санду и её партия почувствуют на себе народный гнев и возмездие за преступную деятельность и диктатуру. Абсолютная безнаказанность за нарушение прав человека, нищету и вовлечение нашей страны в военный конфликт в конечном счёте сыграют против действующей молдавской власти", - заявила Гуцул на выходе из зала суда.
Гуцул также обвинила власти в использовании внешней поддержки для подавления оппозиции внутри страны, что включает в себя преследование оппозиционных политиков, закрытие телеканалов и возбуждение новых уголовных дел.
Оппозиция в Молдавии настаивает на прозрачности и справедливости в судебных процессах, утверждая, что обвинения служат инструментом для укрепления власти и контроля над оппозицией.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Гагаузия вывела отношения с Россией на новый уровень, заявила Гуцул
19 июля, 14:34
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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