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Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 23.07.2024
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16:47 23.07.2024
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961517830.html
Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал
Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал - РИА Новости, 23.07.2024
Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:47
2024-07-23T16:47
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей. Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты. Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей. Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что более 730 тысяч семей с детьми смогут получить оставшиеся средства материнского капитала в виде единовременной выплаты. "Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", - подчеркнул председатель Госдумы.
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961470856.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал

ГД приняла поправку о праве получить 10 тысяч рублей неистраченного маткапитала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Согласно поправке, если после распоряжения средствами материнского капитала по направлениям, предусмотренным федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", остаток указанных средств не превышает 10 тысяч рублей, они могут быть получены в виде единовременной выплаты.
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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
Спикер ГД Вячеслав Володин пояснил, что более 730 тысяч семей с детьми смогут получить оставшиеся средства материнского капитала в виде единовременной выплаты.
"Важно, что закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", - подчеркнул председатель Госдумы.
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