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Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей - РИА Новости, 23.07.2024
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей
Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:32
2024-07-23T16:32
2024-07-23T16:39
госдума рф
сергей неверов
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по делам национальностей."Да, я подал заявление во фракцию на работу в комитете по делам национальностей. Считаю, что вопрос межнационального согласия в нашей многонациональной стране крайне важный и это работа, которой я занимался в последнее время как куратор, как зампред ГД, курирующий данный комитет", - сказал Неверов.
https://ria.ru/20240722/zavalnyy-1961219343.html
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госдума рф, сергей неверов, политика
Госдума РФ, Сергей Неверов, Политика
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей
Неверов подал заявление на работу в комитете Госдумы по делам национальностей