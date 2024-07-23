https://ria.ru/20240723/gosduma-1961513245.html

Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей

Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей - РИА Новости, 23.07.2024

Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей

Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T16:32

2024-07-23T16:32

2024-07-23T16:39

госдума рф

сергей неверов

политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по делам национальностей."Да, я подал заявление во фракцию на работу в комитете по делам национальностей. Считаю, что вопрос межнационального согласия в нашей многонациональной стране крайне важный и это работа, которой я занимался в последнее время как куратор, как зампред ГД, курирующий данный комитет", - сказал Неверов.

https://ria.ru/20240722/zavalnyy-1961219343.html

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госдума рф, сергей неверов, политика