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Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей - РИА Новости, 23.07.2024
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16:32 23.07.2024 (обновлено: 16:39 23.07.2024)
https://ria.ru/20240723/gosduma-1961513245.html
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей - РИА Новости, 23.07.2024
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей
Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по РИА Новости, 23.07.2024
2024-07-23T16:32
2024-07-23T16:39
госдума рф
сергей неверов
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по делам национальностей."Да, я подал заявление во фракцию на работу в комитете по делам национальностей. Считаю, что вопрос межнационального согласия в нашей многонациональной стране крайне важный и это работа, которой я занимался в последнее время как куратор, как зампред ГД, курирующий данный комитет", - сказал Неверов.
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госдума рф, сергей неверов, политика
Госдума РФ, Сергей Неверов, Политика
Неверов подал заявление на работу в комитете по делам национальностей

Неверов подал заявление на работу в комитете Госдумы по делам национальностей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Неверов
Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Сергей Неверов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Неверов, которого ранее освободили от полномочий вице-спикера палаты, сообщил РИА Новости, что подал заявление на работу в комитете ГД по делам национальностей.
"Да, я подал заявление во фракцию на работу в комитете по делам национальностей. Считаю, что вопрос межнационального согласия в нашей многонациональной стране крайне важный и это работа, которой я занимался в последнее время как куратор, как зампред ГД, курирующий данный комитет", - сказал Неверов.
Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Завального и Свищева могут освободить от должности глав комитетов ГД
22 июля, 14:13
 
Госдума РФСергей НеверовПолитика
 
 
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